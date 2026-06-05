Καλάβρια για Μαστροκώστα: "Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, ήταν σαν αδερφή μου"

Η Μαρία Καλάβρια μίλησε στο Happy Day για τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα και εξήγησε πως ακόμα προσπαθεί να διαχειριστεί το πένθος. Οι δυο γυναίκες ήταν καλές φίλες.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για εμένα, που δεν έχω μιλήσει. Και είναι πολύ στενάχωρο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήταν σαν αδερφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Τα πάντα θυμάμαι. Η Γωγώ ήταν πάντα πάρα πολύ δυναμική, χαρούμενη, ευχάριστη, ανοιχτός άνθρωπος, αισιόδοξη. Ακόμα και με τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μιλάω με την οικογένεια, δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα χρειάζονται τον χώρο τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

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