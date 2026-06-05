Αρναουτάκης: Προτεραιότητά μας η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα της Κρήτης

Στη δήλωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, υπογραμμίζει την ανάγκη για συλλογική δράση και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα απέναντι στην οικολογική κρίση

Όπως αναφέρει:

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας καλεί να εμπνευστούμε από τη φύση για να προστατεύσουμε το κλίμα και τον πλανήτη. Αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των φυσικών πόρων στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με υπευθυνότητα, συλλογικότητα και συνέργεια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικολογική κρίση και να διαφυλάξουμε τη φύση που αποτελεί πηγή ζωής και δημιουργίας.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, τοποθετούμε τον άνθρωπο και τη φύση στο επίκεντρο των πολιτικών που εφαρμόζουμε, κάνοντας πράξη την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα.

Θωρακίζουμε τον τόπο μας, επιλέγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στο νησί μας, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Η φύση ζει μέσα στον άνθρωπο, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης. Προστατεύοντας τη φύση, σώζουμε τον άνθρωπο!

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