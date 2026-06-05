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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
55χρονος ξυλοκόπησε με ρόπαλο διαρρήκτες που μπήκαν σπίτι του και συνελήφθη
Περιπολικό
clock 13:54 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην Καλλιθέα, όταν ένας 55χρονος ήρθε αντιμέτωπος με δύο νεαρούς διαρρήκτες που προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους ξυλοκόπησε.

Ο 55χρονος συνελήφθη.

Το χρονικό

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο δράστες, ηλικίας 21 και 23 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, επιχείρησαν να διαρρήξουν το διαμέρισμα, όμως τα σχέδιά τους πήραν μια εντελώς αναπάντεχη τροπή.

Ο 55χρονος τους καταδίωξε την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν και κατάφερε να τους εγκλωβίσει. Πάνω στην άγρια συμπλοκή που ακολούθησε, ο άνδρας επιστράτευσε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, τραυματίζοντας σοβαρά στο κεφάλι τον έναν από τους επίδοξους κλέφτες.

Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες και στους τρεις εμπλεκόμενους. Πλέον, εκτός από τους δύο διαρρήκτες, ο 55χρονος ιδιοκτήτης βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που χτυπά έναν από τους διαρρήκτες

Την ίδια ώρα κυκλοφορούν εικόνες από τη στιγμή που ο 55χρονος χτυπά έναν από τους διαρρήκτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

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