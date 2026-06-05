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Βουλή: Διαβιβάστηκε η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Γιώργου Φλωρίδη
γιώργος φλωρίδης
clock 14:15 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά στη μήνυση που είχε καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εναντίον του υπουργού με αφορμή όλα όσα είπε εις βάρος της από το βήμα της Ολομέλειας τον Ιούνιο του 2025 κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Φλωρίδης είχε καταγγείλει τότε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπήρξε συνήγορος βιαστή. Ο Γιώργος Φλωρίδης είχε κατηγορήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι, ως δικηγόρος, είχε υπερασπιστεί τον «βιαστή με την τυρόπιτα». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε αντιδράσει έντονα προαναγγέλλοντας ότι θα κινηθεί δικαστικά.

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