Νίκος Ανδρουλάκης: Στο Αρκαλοχώρι και τα Κάτω Καλέσα την Κυριακή 7 Ιουνίου

Στο νομό Ηρακλείου θα περιοδεύσει την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο κ. Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει δύο κεντρικές εμφανίσεις, ξεκινώντας το πρωί από το Αρκαλοχώρι και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του το απόγευμα με ανοιχτή πολιτική ομιλία στα Κάτω Καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕ Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρίσκεται την Κυριακή 07/06/2026 στο Ηράκλειο.

Το πρωί της Κυριακής, στις 11:00, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μεταβεί στο Αρκαλοχώρι όπου θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων με αφορμή την “Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων 2026’’, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

Στην συνέχεια, το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 19:30, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική ομιλία στα Κάτω Καλέσα του Δήμου Μαλεβιζίου, στην πλατεία του χωριού.

Image

Καλούμε όλους τους πολίτες, τα μέλη και τους φίλους του κινήματός μας να παρευρεθούν στην ομιλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: «Ασφυξία» στα νότια παράλια - Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Άρειος Πάγος: Ιστορικό "μπλόκο" στα funds: Μειώσεις - σοκ έως 420 ευρώ στα "κόκκινα" δάνεια

Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή – Είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία