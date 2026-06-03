Κρήτη - Ιστορική στιγμή: Θεμελιώνεται το πρώτο έργο κυκλικής οικονομίας βιοαερίου και τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα

Ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών πραγματοποιείται στην Κρήτη.

Η Μινώα Ενεργειακή η μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Γιορτής των Ενεργειακών Κοινοτήτων

, παράλληλα με μια ιστορική τελετή θεμελίωσης για τα ελληνικά ενεργειακά δεδομένα.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Αρκαλοχώρι του δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Πρόκειται για τη θεμελίωση του μοναδικού στην Ελλάδα έργου κυκλικής οικονομίας

το οποίο συνδυάζει την παραγωγή βιοαερίου και τηλεθέρμανσης, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των υπολειμμάτων των τοπικών καλλιεργειών.

Ένα μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας με διεθνές αποτύπωμα

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα καινοτόμο πρότυπο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα αγροτικά υπολείμματα της περιοχής δεν θα αποτελούν πηγή ρύπανσης ή απόβλητα, αλλά την πρώτη ύλη για:

Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

: Μέσω της διαδικασίας παραγωγής βιοαερίου.

Τηλεθέρμανση

: Παροχή φθηνής και καθαρής θερμικής ενέργειας απευθείας στην τοπική κοινότητα.

Ενίσχυση της Τοπικής Κοινωνίας

: Διασφάλιση χαμηλότερου ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας, Χαράλαμπος Γιαννόπουλος

, ο εν λόγω συνδυασμός αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως πρωτοπόρο στην πράσινη καινοτομία βάσης.

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Πανελλήνιο σημείο αναφοράς για την ενεργειακή δημοκρατία

Η εκδήλωση συμπίπτει με την Πανελλήνια Γιορτή των Ενεργειακών Κοινοτήτων, έναν θεσμό που αναδεικνύει το δικαίωμα των πολιτών να παράγουν, να καταναλώνουν και να διαχειρίζονται αυτόνομα την ενέργειά τους. Η Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα

, έχοντας ήδη βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τοπικές της δράσεις, αποδεικνύει στην πράξη πώς οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί μπορούν να πάρουν το μέλλον της καθαρής ενέργειας στα χέρια τους.

Οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την τελετή θεμελίωσης, παρουσιάσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, καθώς και ανοιχτή συζήτηση για τα επόμενα βήματα των ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα.

Η διοίκηση της Κοινότητας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους παραγωγικούς φορείς και τους φίλους του περιβάλλοντος να δώσουν το «παρών» σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της βιωσιμότητας.

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