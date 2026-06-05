Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

Ανατροπή με την υπόθεση του ξυλοδαρμού των δύο Αιγύπτιων στην Καλλιθέα, καθώς όπως προκύπτει από νεότερες πληροφορίες, δεν επρόκειτο για διαρρήκτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλλιθέας οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού των δύο Αιγυπτίων από έναν οδοντίατρο, έχουν στα χέρια τους καταθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Αιγύπτιοι «μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία και περιεργάζονταν το χώρο». Αυτό φαίνεται να αναφέρεται και στη δικογραφία.

Ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο οι Αιγύπτιοι να μην είχαν καμία πρόθεση να διαρρήξουν το χώρο και ο στόχος τους να ήταν άλλος.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να φωτογράφισαν την πολυκατοικία, η πράξη τους αυτή να κινητοποίησε τη σύζυγό του ομογενούς από το Καζακστάν, να τον ενημέρωσε κι εκείνος κρατώντας ρόπαλο να έφτασε στο σημείο και να τους ξυλοκόπησε

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

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