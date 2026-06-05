Δήμος Ηρακλείου: «Δεν επιδείξαμε απαξίωση προς τη σχολική κοινότητα» - Τι απαντά για την ''αποχή'' από τη σύσκεψη

Απάντηση αναφορικά με την κρίσιμη σύσκεψη για το κτιριακό πρόβλημα της Πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, στην οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν παρουσιάστηκαν, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των γονέων, έδωσε η Δημοτική Αρχή, τονίζωντας πως ήταν αδύνατη η συμμετοχή καθώς εκείνη την μέρα και ώρα συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συμπληρώνοντας, ο Δήμος υποστήριξε πως ''σε καμία περίπτωση δεν επέδειξε απαξίωση και αδιαφορία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, απέναντι στη σχολική οικογένεια, άλλωστε, ουδέποτε στο παρελθόν αρνήθηκε προσκλήσεις και συναντήσεις''

Αναλυτικά:

Με αφορμή ανακοίνωση των συλλόγων γονέων του 53ου και 54ου δημοτικών σχολείων, και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις, διευκρινίζουμε τα εξής:

H Αντιδημαρχία και τα υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου ενημερώθηκαν από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, για την διοργάνωση συνάντησης στο χώρο του σχολείου στις 03-06-2026 και ώρα 18:00. Ακριβώς την ίδια μέρα και ώρα (03-06-2026 και ώρα 18:00) είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με αποτέλεσμα ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης και τα υπηρεσιακά στελέχη τα οποία κλήθηκαν στη συνάντηση να μην είναι δυνατόν να παρευρεθούν, δεδομένου ότι έπρεπε να παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι το οποίο γνωστοποιήθηκε έγκαιρα στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων με γραπτό μήνυμα.

Η Αντιδημαρχία της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε καμία περίπτωση δεν επέδειξε απαξίωση και αδιαφορία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, απέναντι στη σχολική οικογένεια, άλλωστε, ουδέποτε στο παρελθόν αρνήθηκε προσκλήσεις και συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Η Αντιδημαρχία της Τεχνικής Υπηρεσίας δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για την ενημέρωση τους σχετικά με την πορεία του έργου, όποτε ζητηθεί, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.

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