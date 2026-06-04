Πρώην Ακαδημία: «Άδειες καρέκλες» στη σύσκεψη για το έργο – Στο «κόκκινο» η αγανάκτηση των γονέων

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν οι Σύλλογοι Γονέων του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου και απουσία των αρμοδίων από σύσκεψη που συγκάλεσαν για την πορεία των εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, στη συνάντηση παραβρέθηκε μόνο ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Ηρακλείου, Κώστας Πολυμέρης, ο οποίος ενημέρωσε ότι για τη μεταφορά των ρολογιών ηλεκτροδότησης και την επαύξηση της τάσης, εκκρεμεί η υποβολή των απαραίτητων Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από τον Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο του έργου.

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Οι γονείς επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα είχαν λάβει διαβεβαιώσεις πως όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί, ενώ σημειώνουν πως κανένας εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δεν παρέστη στη σύσκεψη για να δώσει διευκρινίσεις.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι απουσίασαν από τη συνάντηση ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο εργολάβος του έργου, η επιβλέπουσα μηχανικός, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και ο προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, παρότι είχαν ενημερωθεί σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα.

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Όπως αναφέρουν, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το οριστικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, τις πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται, τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από τη μακροχρόνια λειτουργία του εργοταξίου, την έλλειψη δεύτερης εξόδου διαφυγής, αλλά και το μέλλον της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εργασίες για την «έξυπνη διάβαση» έξω από το σχολείο, οι οποίες, σύμφωνα με τους γονείς, έχουν παραταθεί σημαντικά, δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα στην ασφαλή πρόσβαση μαθητών και γονέων.

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Οι Σύλλογοι Γονέων υπογραμμίζουν ότι το έργο της πρώην Ακαδημίας παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και τέσσερα χρόνια και προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσες απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, ευρύτερη δημοσιοποίηση του ζητήματος και εξέταση νομικών ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων της σχολικής κοινότητας.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Για ακόμα μία φορά βιώσαμε την απαξίωση και την αδιαφορία απέναντι στις 300 οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Στη σύσκεψη που συγκαλέσαμε για τη στασιμότητα του έργου της πρώην Ακαδημίας, εμφανίστηκε μόνο ο εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ, ο διευθυντής του τοπικού παραρτήματος κ. Κώστας Πολυμέρης, τον οποίο και ευχαριστούμε για την παρουσία του. Τα μέλη των ΔΣ των δύο Συλλόγων Γονέων ήμασταν εκεί, όπως φυσικά και οι διευθυντές μας Αθηνά Ανδριώτη και Τηλέμαχος Παπαδόπουλος καθώς και εκπρόσωπος της Ενωσης Γονέων Ηρακλείου.

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Από τον κ. Πολυμέρη ενημερωθήκαμε πως για την χρονίζουσα μεταφορά των ρολογιών και για την επαύξηση της τάσης, ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, δεν έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες ΥΔΕ (Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη). Αυτό πρέπει να γίνει από τον Δήμο και τον εργολάβο στον οποίο θα αναθέσει τις συγκεκριμένες εργασίες. Μέχρι σήμερα από τον Δήμο μας έλεγαν πως έχουν γίνει «όλες οι αναγκαίες διαδικασίες». Χθες, δεν ήρθε κάποιος από την Τεχνική Υπηρεσία για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα λεγόμενα του κ. Πολυμέρη.

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Τη συνάντησή μας απαξίωσαν αν και είχαν ενημερωθεί 13 ολόκληρες μέρες νωρίτερα: ο κ. Δημήτρης Σπυριδάκης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ηρακλείου ο κ. Μενέλαος Λυδάκης, εργολάβος του έργου η κ. Δήμητρα Κενδριστάκη, επιβλέπουσα μηχανικός του έργου ο κ. Μανώλης Μανουσάκης, προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ηρακλείου ο κ. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, υπεύθυνος Τμήματος Η/Μ έργων Δήμου Ηρακλείου ο κ. Μανώλης Μπελαδάκης, προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

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Οι γονείς και οι διευθυντές συζητήσαμε για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αφήνοντας κενές τις θέσεις των απόντων. Από τον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ πήραμε απαντήσεις, όπως ήταν φυσικό, μόνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Όμως δεν ήταν κανείς εκεί να μας απαντήσει ούτε για το οριστικό χρονοδιάγραμμα του έργου, ούτε για τις επιπλέον εργασίες που θα απαιτηθούν και δεν έχουν καν εργολαβίες, ούτε για τα ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν από την μακροχρόνια παραμονή του εργοταξίου και την έλλειψη δεύτερης εξόδου στο σχολείο, ούτε φυσικά για το μεγάλο θέμα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

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Ούτε καν για το νέο πρόβλημα που προέκυψε με τα έργα της «έξυπνης διάβασης» έξω από το σχολείο μας, που ενώ θα τελείωναν σε δύο μέρες, έφτασαν ήδη τις δέκα, βγάζοντας καθημερινά στη μέση του δρόμου γονείς και παιδιά (φωτ.). Το έργο της πρώην Ακαδημίας καρκινοβατεί επί τέσσερα χρόνια και οι γονείς είμαστε αποφασισμένοι πλέον να υπερασπιστούμε την ομαλή λειτουργία του σχολείου προς όφελος των παιδιών μας. Εφόσον οι προσκλήσεις μας για διάλογο συναντούν «άδειες καρέκλες«, μόνη διέξοδος είναι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, η ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση του θέματος αλλά πλέον και η λήψη νομικών μέτρων εναντίον κάθε υπευθύνου που αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες του προς τη σχολική μας κοινότητα. Η υπομονή μας έχει προ πολλού εξαντληθεί.

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