Ντόναλντ Τραμπ: Η Ουάσιγκτον δεν προσφέρει "τίποτα" στο Ιράν - Δεν συνομιλεί με Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 30/06, ότι δεν συνομιλεί με το Ιράν και δεν προσφέρει «τίποτα» στη χώρα αυτή, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή 27/06, ο Τραμπ διέψευσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνησή του έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να βοηθήσει το Ιράν να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαια ύψους ως και 30 δισεκ. δολαρίων, προκειμένου να έχει πυρηνικό πρόγραμμα για την παραγωγή ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Ιράν: Εκφράζει "σοβαρές αμφιβολίες" για την τήρηση των δεσμεύσεων του Ισραήλ για κατάπαυση πυρός

«Σοβαρές αμφιβολίες» για την πρόθεση του Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, που είναι σε εφαρμογή από την 24η Ιουνίου, εξέφρασαν, από την πλευρά τους, οι Αρχές του Ιράν την Κυριακή 29/06.

Εξάλλου, η Τεχεράνη διέψευσε πως υπάρχει οιαδήποτε απειλή για τη ζωή του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι, μολονότι ιρανική εφημερίδα ανέφερε πως θα «εκτελεστεί» αν ξαναπάει στο Ιράν, προκαλώντας αγανάκτηση στη Δύση.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ εξαπέλυσε τη 13η Ιουνίου αεροπορικούς βομβαρδισμούς εύρους άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, σκοτώνοντας ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και κορυφαίους επιστήμονες του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε πως σκοπός του πολέμου αυτού ήταν να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που διαψεύδει πως επιδίωξε ποτέ η ηγεσία της χώρας, επιμένοντας ωστόσο να διατρανώνει πως είναι «νόμιμο» δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας.

