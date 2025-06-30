Εύβοια: Αυτός είναι ο αστυνομικός που έσωσε μητέρα και κόρη που παρασύρθηκαν με στρώμα θαλάσσης

Στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας υπηρετεί ο 44χρονος αστυνομικός, ο οποίος την Κυριακή έσωσε μια μητέρα με την κόρη της σε παραλία στην Εύβοια που είχαν παρασυρθεί, ενώ βρίσκονταν σε στρώμα θαλάσσης.

Ο Γιώργος Μεγαρίτης, σύμφωνα με το eviaonline.gr, λέει ότι έκανε απλά το καθήκον του όταν έπεσε στο νερό από διπλανή παραλία για να σώσει μια μητέρα με ένα κοριτσάκι ηλικίας δημοτικού όταν άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, καθώς τις παρέσερνε το ρεύμα, με κίνδυνο να βρεθούν καταμεσής του πελάγους με κατεύθυνση προς τον Ωρωπό.

Όπως είπε στο evima.gr, ήταν για μπάνιο με την οικογένειά του όταν άκουσε τη μητέρα με την κόρη της να καλούν σε βοήθεια από την παραλία Σκουρογιάννη. «Αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, βούτηξα από την διπλανή παραλία που βρισκόμουν και παλεύοντας κυριολεκτικά με τα ρεύματα και τους δυνατούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, κατάφερα μετά από μεγάλη δυσκολία να φτάσω».

«Αρκεί να σας πω ότι στα μέσα της διαδρομής παρασύρθηκα και εγώ από τα έντονα ρεύματα, αλλά προς στιγμήν πήρα μια ανάσα και είπα “πρέπει να φτάσω στο σημείο και να βοηθήσω τη μητέρα με την κόρη της που ήταν τρομαγμένες”, καθώς η ταχύτητα με την οποία παρασύρονταν από τους ανέμους, ήταν πραγματικά απίστευτη. Έτσι κατάφερα και πλησίασα μετά από μεγάλη δυσκολία και κατάφερα και έσωσα μαμά και κόρη από την περιπέτεια και τις μετέφερα στην αμμουδιά», συμπλήρωσε.

