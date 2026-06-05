Generation Alpha: Έφηβα αγόρια στρέφονται σε «AI συντρόφους»

Νέα έρευνα προκαλεί προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο η Generation Alpha αντιλαμβάνεται πλέον τις σχέσεις, καθώς ολοένα και περισσότερα έφηβα αγόρια φαίνεται να στρέφονται σε σχέσεις με chatbots και «AI συντρόφους» αντί να αναζητούν πραγματική ανθρώπινη επαφή, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Male Allies UK σε 1.000 αγόρια ηλικίας 12 έως 16 ετών και αποκάλυψε εντυπωσιακά ποσοστά χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για συναισθηματική και κοινωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

το 85% των αγοριών έχει μιλήσει με chatbot,

το 20% γνωρίζει κάποιον συνομήλικό του που «βγαίνει» με AI chatbot,

ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο δήλωσε ότι προτιμά την προσοχή και τη σύνδεση με έναν AI σύντροφο αντί για μια πραγματική σχέση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό θεωρείται το γεγονός ότι το 58% των ερωτηθέντων είπε πως οι σχέσεις με AI είναι πιο εύκολες επειδή μπορούν να «ελέγχουν τη συζήτηση». Οι ειδικοί εξηγούν ότι τα chatbots προσφέρουν κάτι που πολλοί έφηβοι δυσκολεύονται να βρουν στις πραγματικές σχέσεις: συνεχή επιβεβαίωση χωρίς κριτική, απόρριψη ή συναισθηματικό ρίσκο.

Ο Nicholas Velotta, επικεφαλής ερευνών σχέσεων στην εταιρεία Arya, δήλωσε ότι τα AI συστήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να κάνουν τον χρήστη να νιώθει αποδεκτός και κατανοητός. «Η τεχνητή νοημοσύνη επιβεβαιώνει, συμφωνεί, δεν κουράζεται ποτέ και δεν αντιδρά αρνητικά. Για έναν έφηβο που προσπαθεί ακόμη να διαμορφώσει την ταυτότητά του, αυτό μπορεί εύκολα να μοιάζει με οικειότητα και πραγματική σύνδεση», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά αγόρια της Generation Alpha μεγαλώνουν μέσα σε αντικρουόμενα πρότυπα για το τι σημαίνει «ανδρισμός». Από τη μία πλευρά, τα social media προωθούν εικόνες κυριαρχίας, «άλφα» συμπεριφοράς και εμμονής με την εμφάνιση. Από την άλλη, αρκετοί νέοι άνδρες νιώθουν ότι η κοινωνία τους αντιμετωπίζει ως μέρος του προβλήματος στις σύγχρονες έμφυλες σχέσεις.

Ο Velotta υποστηρίζει ότι μέσα σε αυτό το κλίμα η AI λειτουργεί σαν ασφαλές καταφύγιο για πολλούς εφήβους. «Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ένα αγόρι βρίσκει παρηγοριά σε μια τεχνολογία που δεν το κρίνει ποτέ και μοιάζει να το καταλαβαίνει πάντα», ανέφερε.

Παράλληλα όμως προειδοποιεί ότι η υπερβολική εξάρτηση από AI συντρόφους μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση και αδυναμία δημιουργίας υγιών πραγματικών σχέσεων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να κρατά τον χρήστη συνδεδεμένο. Αν ένα παιδί μεγαλώσει πιστεύοντας το αντίθετο, κινδυνεύει να βιώσει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή μοναξιάς», είπε.

Άλλη έρευνα του 2025 έδειξε ότι το 52% των εφήβων στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί chatbots τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για κοινωνικούς λόγους, όπως:

εξάσκηση σε συζητήσεις,

έκφραση συναισθημάτων,

συμβουλές,

επίλυση συγκρούσεων,

ή διαχείριση ρομαντικών σχέσεων.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα αγόρια παραδοσιακά δυσκολεύονται περισσότερο να εκφράσουν συναισθήματα και να αναπτύξουν λεκτική οικειότητα, γεγονός που κάνει τα AI συστήματα ακόμη πιο ελκυστικά. Ο Velotta πάντως θεωρεί ότι η AI μπορεί να έχει θετικό ρόλο μόνο αν λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο πραγματικών σχέσεων.

Όπως λέει, οι πραγματικές σχέσεις είναι συχνά δύσκολες, αμήχανες και περιλαμβάνουν απόρριψη, διαφωνίες και συναισθηματική έκθεση, στοιχεία απαραίτητα όμως για την ψυχολογική ωρίμανση.

«Οι πραγματικές σχέσεις σε αναγκάζουν να μπεις στη θέση του άλλου ανθρώπου και να αλλάξεις μέσα από αυτή την εμπειρία», εξήγησε.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι μια γενιά που μεγαλώνει αποφεύγοντας τέτοιες εμπειρίες ίσως δυσκολευτεί αργότερα όχι μόνο στις ερωτικές σχέσεις, αλλά και στη συνεργασία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διαχείριση της απόρριψης.

Η τάση αυτή συνδέεται και με ευρύτερα στοιχεία που δείχνουν αλλαγή στη συμπεριφορά των νέων ανδρών. Σύμφωνα με έρευνα της Infobip το 2024, σχεδόν το 20% των Αμερικανών έχει φλερτάρει με chatbot, ενώ πάνω από το 45% των ανδρών της Generation Z φέρεται να μην έχει ζητήσει ποτέ από γυναίκα να βγουν ραντεβού στην πραγματική ζωή.

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