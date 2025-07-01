ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κάποιοι έγιναν εκατομμυριούχοι» – Πώς θα γυρίσουν (;) πίσω τα κλεμμένα

Στη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχωρά η κυβέρνηση προκειμένου να «τρέξει» ο μηχανισμός ανάκτησης των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που εμπλέκονται στο πολύκροτο σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, στην πρώτη δίκη της υπόθεσης που αφορά εφτά κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων την κατηγορία της απάτης σε βάρος της ΕΕ η εισαγγελική πρόταση ήταν «καταπέλτης», ενώ εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου προχωρώντας σε συνεχείς αποκαλύψεις παράνομων επιδοτήσεων, δίνουν ένα ενδεικτικό στίγμα για την διάσταση που έχει το σκάνδαλο.

Σφίγγει ο κλοιός για τα χρυσά βοσκοτόπια

Αναλυτικότερα, όλοι οι κρατικοί οικονομικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί αναμένεται να εμπλακούν στην υπόθεση με τα «χρυσά» βοσκοτόπια, προκειμένου να υπάρχει «άμεση» αποτελεσματικότητα, όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μετά την ορκωμοσία των νέων κυβερνητικών μελών: Θάνου Πλεύρη, Χάρη Θεοχάρη, Γιάννη Ανδριανό και Χρήστο Δερμεντζόπουλο που ακολούθησε τις παραιτήσεις των κκ. Μάκη Βορίδη, Τάσου Χατζηβασιλείου, Διονύση Σταμενίτη και Χρήστου Μπουκώρου.

Επί της ουσίας ενεργοποιείται το άρθρο 30 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2022/128, το οποίο προβλέπει ότι «για κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως επακόλουθο παρατυπίας ή αμέλειας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που διασφαλίζει την υποβολή αίτησης ανάκτησης από τους δικαιούχους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου παραληφθεί από τον οργανισμό πληρωμών ή τον αρμόδιο για την ανάκτηση φορέα, κατά περίπτωση, έκθεση ελέγχου ή ανάλογο έγγραφο όπου διαπιστώνεται ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία.

Το σύστημα διασφαλίζει ότι τα αντίστοιχα ποσά καταγράφονται κατά τη στιγμή της αίτησης ανάκτησης στο βιβλίο οφειλετών του οργανισμού πληρωμών. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή σύστημα που εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των τόκων (σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116), του συμψηφισμού και της αναγκαστικής εκτέλεσης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, δρομολογούνται και παρακολουθούνται εγκαίρως. Διασφαλίζεται η παρακολούθηση μιας οφειλής σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική διαδικασία ανάκτησης και τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στα ταμεία εν ευθέτω χρόνω. Η διόρθωση οφειλής προς τα ταμεία πραγματοποιείται μόνον εάν διαπιστωθεί με οριστική διοικητική ή δικαστική πράξη ότι δεν έχει διαπραχθεί παρατυπία. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν δεόντως τη διαγραφή οφειλής και την απόφαση να μην επιδιώξουν την ανάκτηση οφειλής σύμφωνα με τους εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες».

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης που αφορά παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκδικάζεται στην Αθήνα, η εισαγγελέας Καλλιόπη Νταγιάντα, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταπέλτης η εισαγγελέας

Στην συγκεκριμένη υπόθεση επτά κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις για νέους ή νεοεισερχόμενους αγρότες την περίοδο 2019-2020, χωρίς να πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, με την εισαγγελέα να τονίζει ότι «ο μέσος νους αντιλαμβάνεται ότι η κατοχή γης δεν αρκεί για την είσπραξη ενίσχυσης». Οι κατηγορούμενοι έλαβαν από 25.000 έως 90.000 ευρώ έκαστος, τις οποίες στη συνέχεια επέστρεψαν χωρίς τόκους υπερημερίας. Παρά την επιστροφή των επιδοτήσεων από τους κατηγορούμενους πριν την έναρξη της ποινικής διαδικασίας —κίνηση που η υπεράσπιση προέβαλε ως λόγο εξάλειψης του αξιόποινου— η κα Νταγιάντα ήταν κατηγορηματική: «Δεν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την αποσβεστική αυτή συνέπεια, καθώς πρόκειται για αδίκημα κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημείωσε δε, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο ζημιωθείς φορέας, αφού «τα κονδύλια ανήκουν στα ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία», και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για εξόφληση του ζημιωθέντος.

Η εισαγγελική πρόταση δεν περιορίστηκε στους κατηγορουμένους, καθώς ζήτησε επίσης τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση πιθανών κακουργηματικών ευθυνών υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης ενέκριναν αιτήματα χωρίς να διαπιστώσουν τις παρατυπίες, λειτουργώντας έτσι δυνητικά ως κρίσιμος κρίκος σε ένα ευρύτερο δίκτυο απάτης.

Η απόφαση της πρώτης δίκης της «υπόθεσης με τα βοσκοτόπια» θα έχει βαρύνουσα σημασία καθώς δύναται να αποτελέσει ισχυρό δεδικασμένο για τους επόμενους «φακέλους» που θα προωθηθούν στην δικαιοσύνη.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στην οποία έχει παραπεμφθεί ο κ. Δημήτρης Μελάς, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων (2012), πρώην υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (2015 )και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (Μάρτιος 2021- Ιούλιος 2022) πήρε αναβολή για τον Σεπτέμβριο.

Στο μεταξύ, το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια λαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς αγροτοσυνδικαλιστές προχωρούν σε σωρεία καταγγελιών.

«Κάποιοι έγιναν εκατομμυριούχοι»

Ενδεικτικά αναφέρονται οι τοποθετήσεις στην τηλεόραση του Οpen του Πρόεδρου των Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, Δημήτρη Καπούνη, ο οποίος υποστήριξε ότι «Υπάρχουν άνθρωποι που έπαιρναν 1.000.000 ευρώ τον χρόνο ως επιδότηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχουν και Υπάλληλοι του Οργανισμού, που έγιναν ξαφνικά εκατομμυριούχοι».

Αντίστοιχα ο κ. Βάιος Γκανής, αμπελουργός και αγρότης στον Δομοκό αποκάλυψε πως μέσα από το σκάνδαλο με τα «χρυσά βοσκοτόπια» δόθηκε επιδότηση σε ένα και μόνο ΑΦΜ υποτιθέμενου δικαιούχου της τάξεως των 19.600.000 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος μάλιστα, χρειάστηκε να δηλώσει βοσκοτόπια σε 250.000 στρέμματα, για να εξασφαλίσει «κάλυψη» για το αίτημά του. Έκταση δηλαδή, που ισοδυναμεί με το 1/20 του Θεσσαλικού κάμπου.

Από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, αγροτοσυνδικαλιστής από την Λάρισα, αποκάλυψε ότι «περισσότερα από 100.000 ΑΦΜ είναι εμπλεκόμενα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το σύνολο των 700.000 αιτήσεων που κατατίθενται τα τελευταία χρόνια για επιδοτήσεις».

πηγή: naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Συστήνεται ειδική ομάδα με οικονομική αστυνομία και ΑΑΔΕ

Κρήτη: Διαλόγους - "φωτιά" για τις κομπίνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει στο φως το ekriti

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προανακριτική θέλει η αντιπολίτευση