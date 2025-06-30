ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή για 7 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, ζήτησε η εισαγγελέας

Στη τελική ευθεία για την έκδοση απόφαση οδεύει μια από τις δίκες που εκκρεμούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης σχετικά με τη λήψη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα σήμερα σε δίκη για υπόθεση που αφορά σε απάτη με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε νέους ή νεοεισερχόμενους αγρότες το χρονικό διάστημα 2019-2020, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι της συγκεκριμένης δικογραφίας.

Συνολικά πρόκειται για επτά άτομα ανάμεσα τους και μια δικηγόρος και όλοι τους - όπως δηλώθηκε στο δικαστήριο με την ένταξη της δίκης -έχουν επιστρέψει τα χρήματα που έλαβαν ως επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχον γίνει γνωστά μέχρι σήμερα οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν ή να συνέδραμαν ώστε κάποιοι να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις ύψους -όπως αναφέρθηκε - από 25.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ το 2019 χωρίς να τις δικαιούνται.

Για την υπόθεση αυτή η εισαγγελέας Καλλιόπη Νταγιάντα αναπτύσσοντας σήμερα την πρότασή της στο ακροατήριο ζήτησε την ενοχή και των επτά κατηγορούμενων, οι οποίοι μεταξύ άλλων βαρύνονται με την κατηγορία της πλημμεληματικής απάτης σε βάρος της ΕΕ.

Ενδεικτικά η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε στη σχετική τοποθέτησή της στο ακροατήριο πως οι κατηγορούμενοι «έχουν τελέσει τις πράξεις που τους αποδίδονται».

Παράλληλα, πρότεινε να απορριφθούν οι ισχυρισμοί τους για νομική πλάνη και εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης τους, λόγω του ότι επέστρεψαν τα χρήματα που έλαβαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά για την εξάλειψη του αξιόποινου, η εισαγγελέας τόνισε πως «δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του» καθώς «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εμπίπτει στην έννοια του ζημιωθέντος γιατί τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει δεν του ανήκουν, αφού η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από τα ευρωπαϊκά γεωργικά ταμεία».

Καταλήγοντας η εισαγγελέας ανέφερε: «Η πράξη που αποδίδεται στους κατηγορούμενους δεν στρέφονταν κατά της περιουσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά των συμφερόντων της ΕΕ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

