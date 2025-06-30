ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης υπό το βάρος του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτογραφίες)
clock 10:51 | 30/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά τις ηχηρές παραιτήσεις του Μάκη Βορίδη και τριών υφυπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη οι νέοι Υπουργοί και Υφυπουργοί.

(ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα)

Συγκεκριμένα

O Θάνος Πλεύρης αναλαμβάνει νέος Υπουργός Μετανάστευσης

Υφυπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Ανδριανός και

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

(Χάρης Θεοχάρης και Θάνος Πλεύρης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ορκωμοσία Προεδρικό Μέγαρο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis