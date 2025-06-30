Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης υπό το βάρος του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτογραφίες)

Ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά τις ηχηρές παραιτήσεις του Μάκη Βορίδη και τριών υφυπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη οι νέοι Υπουργοί και Υφυπουργοί.

(ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα)

Συγκεκριμένα

O Θάνος Πλεύρης αναλαμβάνει νέος Υπουργός Μετανάστευσης

Υφυπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γιάννης Ανδριανός και

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

(Χάρης Θεοχάρης και Θάνος Πλεύρης)

