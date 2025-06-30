Άδωνις Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Γενναία η δημόσια παραδοχή του πρωθυπουργού

Στο πλευρό του πρωθυπουργού στέκεται ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε γενναία τη «δημόσια παραδοχή του Πρωθυπουργού», θεωρώντας πως «με ανάρτησή του αναλαμβάνει την ευθύνη»: «Πριν από ενάμισυ μήνα ανακοίνωσε την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί ακριβώς έχει αναγνωρίσει ότι είναι πεδίο αποτυχίας. Στο τέλος του 2027 ο κόσμος θα δει τις επιδόσεις μας και σε αυτόν τον τομέα και θα μας κρίνει», είπε ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤΝews.

Αναφορικά με τους τέσσερις παραιτηθέντες ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ως προς την ηθική συγκρότηση των παραιτηθέντων. Θεωρώ ότι όλοι είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι και απολύτως τίμιοι. Είναι πολύ σοβαρό θέμα έχει να κάνει με χρήματα του ελληνικού λαού που είναι ιερά, αλλά οι παθογένειες δεν διορθώνονται εύκολα».

«Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρκτικές για υπουργούς του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει στην Ελλάδα από το 1830, από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Γιατί η ποινική διαδικασία των υπουργών ισχύει από το Σύνταγμα της Τροιζήνας. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.

