Πανηγύρι «βάφτηκε» με αίμα: Τσακώθηκαν για «μια νεαρή γυναίκα» -Του έριξε 18 μαχαιριές

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 35χρονος που δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές από συνομήλικό του τα ξημερώματα της Κυριακής (29/6), σε πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή της Μυτιλήνης.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού «πανηγυριού του ταύρου» στην Αγία Παρασκευή. Το θύμα, που είναι κάτοικος της Καλλονής, φέρει 18 τραύματα σε πρόσωπο, θώρακα, πλάτη και πλευρά, που προκλήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό με τον δράστη, ο οποίος κατάγεται από την Άργενο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε χθες εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Βοστάνειο» και υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο Γιάννης Σινάνης, δημοσιογράφος του lesvosnews.gr, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό: «Βρέθηκαν δύο άνθρωποι από διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίοι μετά το πανηγύρι τα έπιναν σε καφενείο του χωριού μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και στις 06:30 η ώρα, για τα μάτια μιας ωραίας νεαρής γυναίκας, συνεπλάκησαν οι δύο με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να τραβήξει μαχαίρι και να καταφέρει 18 μαχαιριές στον νεαρό, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα. Οι γιατροί είπαν ότι μεν έχει δεχτεί 18 μαχαιριές, ωστόσο δεν είναι σε ζωτικά όργανα και ελπίζουν να τον κρατήσουν στη ζωή».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό

Συνελήφθη ημεδαπός στη Λέσβο, κατηγορούμενος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει επίσης το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Συνελήφθη σήμερα (29-06-2025) στη Λέσβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής Λέσβου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο, ενεπλάκη σε επεισόδιο με έτερο ημεδαπό, κατά το οποίο τραυμάτισε σοβαρά τον τελευταίο με αιχμηρό αντικείμενο, σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει επίσης το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής Λέσβου, ενώ τις έρευνες συνέδραμαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης και το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.

