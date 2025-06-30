Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Συστήνεται ειδική ομάδα με οικονομική αστυνομία και ΑΑΔΕ

Tη σύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου με τη συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι «θα διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις παράνομης καταβολής ενισχύσεων και θα καταλογιστούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στους αποδέκτες τους».

«Αναλαμβάνω το βάρος της ευθύνης στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτος που έπρεπε να αλλάξει», είπε επίσης ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε ότι οι πελατειακές σχέσεις καταργούνται και η επαφή πολίτη και πολιτικού ξαναχτίζεται πάνω στο gov.gr.

Ειδικότερα, στην εισήγησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Πριν σχολιάσουμε τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναφορά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θετικές οι εξελίξεις για την Ελλάδα σε μεταναστευτικό και κυριαρχικά δικαιώματα. Σε αυτές τις εξελίξεις οφείλονται και οι σπασμωδικές αντιδράσεις για το λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η δράση προκαλεί αντίδραση. Οι αντιδράσεις της Λιβύης έγκεινται στο ότι η Ελλάδα ασκεί στο πεδίο τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με την οριοθέτηση ΑΟΖ και τον ΘΧΣ.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι για μια φορά ακόμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη σφραγίδα του λέει ότι είναι παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ας μην θορυβούνται ορισμένοι καθ’ έξιν ανησυχούντες εντός των συνόρων».

Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, «για το οποίο τοποθετήθηκα και χθες γραπτώς», όπως είπε, «ναι, το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι προφανής η ανεπάρκεια του κράτους και δεν έχουμε μπορέσει να την ανατάξουμε. Απαντήσαμε πριν δει η υπόθεση το φως και θέσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Οι διάλογοι που είδαν το φως δικαιώνουν την απόφαση αλλά αποκαλύπτουν ότι οι παλαιοκομματικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και εντός της παράταξης. Οι πολίτες μας ψήφισαν για να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα και όχι να τα διαιωνίσουμε. Οι πολίτες απαιτούν ένα άλλο υπόδειγμα πολιτικής δράσης. Εμείς ήδη γυρίζουμε σελίδα και το κάνουμε με τις ευρωπαϊκές αρχές, τα κονδύλια που χάθηκαν και ενθυλακώθηκαν από τον κάθε απατεώνα θα επιστραφούν».

Ειδική ομάδα ελέγχου για τις παράνομες ενισχύσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Θα διερευνηθούν με όλα τα μέσα οι περιπτώσεις παράνομης καταβολής ενισχύσεων για να γίνει εφικτός ο καταλογισμός και θα διερευνήσουμε άμεσα το καθεστώς παράνομης καταβολής ενισχύσεων προκειμένου να αποδοθούν στους αποδέκτες τους. Αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε, αναλαμβάνει το κράτος. Αναλαμβάνω το βάρος της ευθύνης όλων όσων κυβέρνησαν. Οι πελατειακές σχέσεις δεν μπορούν να υφίστανται. Οδηγός μας είναι η σύγχρονη ψηφιακή πολιτεία. Το gov.gr δεν ρωτάει τους πολίτες τι ψηφίζουν», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και την κοινωνική συνοχή,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη,

Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη του νομοσχεδίου: Δίκαιη εργασία για όλους – Απλοποίηση της νομοθεσίας – Στήριξη στον εργαζόμενο – Προστασία στην πράξη,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,

Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Μεταναστευτικό: Σφραγίζεται ο δεύτερος διάδρομος των διακινητών προς την Κρήτη

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης υπό το βάρος του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ (φωτογραφίες)

Πανηγύρι «βάφτηκε» με αίμα: Τσακώθηκαν για «μια νεαρή γυναίκα» -Του έριξε 18 μαχαιριές