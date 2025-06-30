ΟΠΕΚΕΠΕ: Προανακριτική θέλει η αντιπολίτευση

Στην κατάθεση πρότασης μέσα στα επόμενα 24ωρα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επενδύει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά ένα βήμα παρακάτω και σε έντονα επιθετικούς τόνους ζητεί μέσω του Σωκράτη Φάμελλου εκλογές τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο πρόκειται να συνεδριάσει το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι, θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που βάζει στο στόχαστρο τους δύο υπουργούς, τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη, θα καταφέρει να ηγηθεί των κινήσεων στον χώρο της αντιπολίτευσης και να συσπειρώσει γύρω της ψηφοφόρους που ναι μεν αναμένουν σκληρή αντιπολίτευση, αλλά απαιτούν ταυτόχρονα από το ΠΑΣΟΚ θεσμική συμπεριφορά και συμβατή με την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης.

Από το πρωί μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και έγινε γνωστή η απόφαση Μητσοτάκη να ζητήσει τις παραιτήσεις των τεσσάρων κυβερνητικών στελεχών τα ονόματα των οποίων ξεχώριζαν στη δικογραφία, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αναζητούσαν τις ασφαλείς δόσεις για την κλιμάκωση της επίθεσης. Τελικά, κατέληξαν να βάλουν «αστερίσκο» δίπλα στο αίτημα για εκλογές, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι «εάν δεν ερευνηθούν μέχρι τον Οκτώβριο οι πράξεις που τελέστηκαν κατά την πρώτη θητεία της Ν.Δ., τότε υπάρχει κίνδυνος παραγραφής και έτσι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπει στο ράφι, μαζί με την Προανακριτική για τον Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή».

Πυρετός

Στη μάχη της Προανακριτικής έχουν ήδη μπει και εργάζονται πυρετωδώς για να ολοκληρώσουν το κείμενο οι του νομικού επιτελείου ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, οι τρεις βουλευτές που σήκωσαν το βάρος της Προανακριτικής για τα Τέμπη, η Μιλένα Αποστολάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο Γιώργος Μουλκιώτης, καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ευελπιστούν ότι θα έχουν σκανάρει πολλαπλώς τις κρίσιμες λεπτομέρειες της δικογραφίας, καταλήγοντας στα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν, εκτός από τους δύο υπουργούς, να βάλουν στο στόχαστρο και τους «γαλάζιους» βουλευτές τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στους διαλόγους.

«Η παραίτηση των “4” που πρώτο το ΠΑΣΟΚ αξίωσε ήταν μονόδρομος για την κυβέρνηση», τονίζει βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, ομολογώντας όμως ότι στην ουσία οι «καρατομήσεις» από τον πρωθυπουργό δεν ήταν το πιθανότερο σενάριο που ανέμεναν. Αποδίδει δε την ταχύτητα στο ότι η «η πρώτη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης του τύπου “δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία και ότι είναι επιδερμικές οι αναφορές στους υπουργούς”» κατέπεσε από τα ενοχοποιητικά στοιχεία, οπως -προσθέτει- και η δεύτερη γραμμή άμυνας στη βάση του πολιτικού αξιώματος ότι «βουλευτές από όλα τα κόμματα κάνουν ρουσφέτια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε κάθε περίπτωση, οι «τίτλοι» της Προανακριτικής που θα καταθέσουν φαίνεται ότι θα βασιστούν στο «λεξιλόγιο» της δικογραφίας από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Η απόφαση είναι το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει μόνο του πρόταση και να μη ζητήσει τις υπογραφές των άλλων κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αφού διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό των 30 και πλέον βουλευτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουν να ρυμουλκήσουν την Κουμουνδούρου και τη Νέα Αριστερά προς την πλευρά τους, δηλαδή να ψηφίσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών και το πρόσφατο φιάσκο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει για την κατάθεση Προανακριτικής για τον Καραμανλή τις ψήφους από τη Νέα Αριστερά και τους ανεξάρτητους του Στέφανου Κασσελάκη (που τελικά συντάχθηκαν με την «εσχάτη προδοσία» της ετερόκλητης συμμαχίας) δυσκολεύει την ανάπτυξη της σχετικής πρωτοβουλίας.

Ζητάει εκλογές

Το σίγουρο, όμως, είναι ότι ο εγκλωβισμένος σε ισχνά μονοψήφια ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει ρητορική υπέρ της προανακριτικής επιτροπής, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί να αποτρέψει νέες διαρροές αριστερών ψηφοφόρων πυροβολώντας ευθέως προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «απόλυτα απονομιμοποιημένο στα μάτια του ελληνικού λαού» και ισχυρίζεται ότι «δεν χρειάζεται ανασχηματισμός, αλλά παραίτηση της κυβέρνησης, εκλογές και μια προοδευτική κυβέρνηση που θα ανορθώσει ξανά τη χώρα». Η Νέα Αριστερά διά του Αλέξη Χαρίτση κάνει επίσης σφοδρή και προσωπική επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού και εξετάζει τον βηματισμό της με φόντο την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής και τη διερεύνηση του σκανδάλου.

«Είναι πλέον πασιφανές ότι όλα γίνονταν όχι μόνο εν γνώσει της κυβέρνησης, αλλά και ότι πολιτικά πρόσωπα είχαν ενεργή εμπλοκή στη δημιουργία της πυραμίδας της διαφθοράς», υποστηρίζει ο κ. Χαρίτσης, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

