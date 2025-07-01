Κρήτη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών στην Κρήτη. Συνελήφθησαν -4- μέλη καθώς και ακόμη ένα άτομο

Κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο, -24.126- φυσίγγια, -3- οχήματα και -900- ευρώ.

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών, σε περιοχές της Κρήτης.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Χανίων και της Καστοριάς με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -4- μέλη της, καθώς και ένα ακόμη άτομο.

Image

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ατόμου, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη έρευνα, προέκυψε ότι τα ανωτέρω μέλη, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την παράνομη εισαγωγή στη χώρα και την περαιτέρω διάθεσή τους προς αγορά, σε περιοχές της Κρήτης, μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών φυσιγγίων, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Image

Για να πετύχουν το σκοπό τους, είχαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και συγκεκριμένα:

συγκέντρωναν παραγγελίες πυρομαχικών και στη συνέχεια φρόντιζαν και εξασφάλιζαν τις απαραίτητες ποσότητες από άγνωστο προμηθευτή που δραστηριοποιούνταν στην Αλβανία,

τρία από τα μέλη μετέβαιναν οδικώς στα σύνορα με δύο οχήματα, από τα οποία το ένα φορτηγό κατάλληλα διαμορφωμένο με ειδική κρύπτη, όπου τοποθετούσαν τα πυρομαχικά που παραλάμβαναν και επέστρεφαν στην Κρήτη (οδικώς και μέσω ακτοπλοϊκών γραμμών), όπου διέθεταν τα πυρομαχικά στην αγορά, έναντι τιμήματος.

Παράλληλα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ως εξής:

65χρονος, είχε συγκροτήσει την οργάνωση και κατείχε κεντρικό ρόλο. Συγκέντρωνε τις παραγγελίες φυσιγγίων, μετέβαινε ως συνοδηγός οχήματος στα σύνορα όπου επέβλεπε την παραλαβή των πυρομαχικών και την καταβολή χρημάτων, ενώ μεριμνούσε ο ίδιος για την πώληση τους στην Κρήτη, κινούμενος με μοτοσικλέτα,

72χρονος, είχε διαμορφώσει ειδική κρύπτη εντός του φορτηγού με το οποίο μεταφέρονταν τα πυρομαχικά, ενώ οδηγούσε το όχημα με το οποίο μετέβαινε ο 65χρονος στα σύνορα,

73χρονος, είχε αναλάβει χρέη οδηγού του φορτηγού, το οποίο μετέφερε ως τα σύνορα και στη συνέχεια επέστρεφε στην Κρήτη και

41χρονος, υπήκοος Αλβανίας, μεριμνούσε για την εξασφάλιση των πυρομαχικών από ομοεθνή του προμηθευτή, τα οποία μετέφερε στην ελληνική επικράτεια και παρέδιδε στους ανωτέρω.

Επιπλέον, για την αποφυγή του εντοπισμού τους λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας και συγκεκριμένα:

χρησιμοποιούσαν φορτηγό όχημα που ανήκε σε αποβιώσαντα (ερευνάται ο τρόπος που περιήλθε στην κατοχή τους), το οποίο είχαν διαμορφώσει κατάλληλα,

κατά τη μεταφορά τους από και προς τα σύνορα, απενεργοποιούσαν τα κινητά τους, ενώ

για την έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, χρησιμοποιούσαν ψευδή στοιχεία κυκλοφορίας και ταυτότητας.

Image

Κατά την οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 65χρονο, τον 72χρονο και τον 73χρονο, μετά από διαδικασία παραλαβής φυσιγγίων, κατά την οποία είχαν αποκρύψει στην ειδική κρύπτη του φορτηγού πάνω από -24.000- φυσίγγια. Παράλληλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη στην Καστοριά και ο 41χρονος.

Επιπλέον, κατά την έρευνα, συνελήφθη στην Κρήτη και ένας 30χρονος, ο οποίος είχε προηγουμένως προβεί σε αγορά φυσιγγίων από το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Image

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-24.126- φυσίγγια,

πολεμικό τυφέκιο,

-900- ευρώ και

-3- οχήματα (μοτοσυκλέτα, φορτηγό και Ι.Χ.).

Σημειώνεται ότι, ο 65χρονος είχε συλληφθεί και το 2019 για παρόμοια υπόθεση και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Τα κατασχεθέντα φυσίγγια και όπλο θα εξεταστούν αρμοδίως, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

