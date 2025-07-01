Ψηφιακό Πελατολόγιο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και παράδοση ψηφίσματος στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου

Ψήφισμα του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών Επαρχίας Σητείας με φόντο την υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου χωρίς την αναγκαία προετοιμασία και υποστήριξη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα σε έκτακτη συνεδρίαση του συλλόγου στις 30/06/2025 και θα παραδοθεί σήμερα στη Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου στις 10.30 το πρωί με ταυτόχρονη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αναστολή λειτουργίας όλων των συνεργείων-μελών έως και την Παρασκευή 04/07/2025.

Αναλυτικότερα:

Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών Επαρχίας Σητείας, μετά από έκτακτη συνεδρίαση των μελών του, εκδίδει το παρόν ψήφισμα εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό και την αντίθεσή του στην υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου στον κλάδο μας, χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία, επιμόρφωση και στήριξη των επαγγελματιών.

Η επιβολή του εν λόγω μέτρου χωρίς μεταβατικό στάδιο, χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη, δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα στα μικρά και μεσαία συνεργεία της περιοχής μας, τα οποία ήδη επιβαρύνονται από υψηλό λειτουργικό κόστος και φορολογικές υποχρεώσεις.

Διεκδικούμε τα εξής:

Αναστολή της εφαρμογής του μέτρου για 1 έτος, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής.

Επιδότηση για έναν (1) υπάλληλο ανά επιχείρηση για διάστημα τριών (3) ετών.

Χορήγηση voucher ύψους έως 3.000€ για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, λογισμικά, τεχνική υποστήριξη).

Διοργάνωση επιδοτούμενων, ταχύρρυθμων σεμιναρίων εκπαίδευσης για την εξοικείωση των επαγγελματιών με τις νέες ψηφιακές απαιτήσεις.

Μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% για τις υπηρεσίες των συνεργείων.

Αποφασίζουμε:

Την παράδοση του ψηφίσματος και των αιτημάτων μας στην Δ.Ο.Υ Αγίου Νικολάου, την Τρίτη 01 Ιουλίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ.

Τη συμμετοχή όλων των μελών μας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά την παράδοση του ψηφίσματος στην Δ.Ο.Υ Αγίου Νικολάου.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των συνεργείων-μελών μας από Τρίτη 01/07/2025 έως και Παρασκευή 04/07/2025, σε συντονισμό με τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις του κλάδου.

