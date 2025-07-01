Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στα Μέγαρα (βίντεο)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες (30/6) γύρω στις 20:30 σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στα Μέγαρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στον αύλειο χώρο του εργοστασίου, καίγοντας πλαστικά τελάρα και στη συνέχεια επεκτάθηκε εντός αυτού.

Λίγο αργότερα, στις 21:30 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Στο σημείο επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 16 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε εργοστάσιο πλαστικών στην βιομηχανική ζώνη Δήμου #Μεγαρέων ‼️ Καπνοί στην ευρύτερη περιοχή, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2025

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά η επιχείρηση ήταν κλειστή, ενώ δεν κινδύνευσαν κοντινά σπίτια.

Λόγω της φωτιάς διενεργήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας παραπλεύρως του εργοστασίου και μπροστά από την ιερά μονή Παναχράντου στην περιοχή των Μεγάρων. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.