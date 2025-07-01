ΔΕΥ.06 Απρ 2026 10:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στα Μέγαρα (βίντεο)
clock 07:10 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες (30/6) γύρω στις 20:30 σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στα Μέγαρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά στον αύλειο χώρο του εργοστασίου, καίγοντας πλαστικά τελάρα και στη συνέχεια επεκτάθηκε εντός αυτού.

Λίγο αργότερα, στις 21:30 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Στο σημείο επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 16 οχήματα.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά η επιχείρηση ήταν κλειστή, ενώ δεν κινδύνευσαν κοντινά σπίτια.

Λόγω της φωτιάς διενεργήθηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας παραπλεύρως του εργοστασίου και μπροστά από την ιερά μονή Παναχράντου στην περιοχή των Μεγάρων. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis