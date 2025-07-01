Το Ιράν αποκλείει άμεση επανέναρξη διαλόγου με τις ΗΠΑ - «Οι πόρτες της διπλωματίας δεν κλείνουν»

Απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί σε δηλώσεις του την Δευτέρα (1/7) επαναλαμβάνοντας ότι για την εκκίνηση των συνομιλιών είναι να διαβεβαιωθούν ότι δεν θα υπάρξουν νέες αμερικανικές επιθέσεις.

«Δεν νομίζω πως οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν τόσο γρήγορα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί στο CBS απαντώντας έμμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν από αυτή την εβδομάδα.

«Προκειμένου να αποφασίσουμε να εμπλακούμε ξανά σε διαπραγματεύσεις, χρειάζεται πρώτα να είμαστε βέβαιοι πως η Αμερική δεν θα μας βάλει ξανά στο στόχαστρο εξαπολύοντας επίθεση εν μέσω των συνομιλιών» ανέφερε ο κ. Αραγτσί.

«Οι πόρτες της διπλωματίας δεν κλείνουν ποτέ»

«Θα χρειαστούμε χρόνο» συμπλήρωσε, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι πόρτες της διπλωματίας δεν κλείνουν ποτέ».

«Δεν μπορεί κάποιος να αφανίσει την τεχνολογία και την επιστήμη του εμπλουτισμού με βομβαρδισμούς» απάντησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ καθησυχάζοντας τον πρόεδρο του ΔΟΑΕ.

«Αν έχουμε τη βούληση να προχωρήσουμε ξανά στον τομέα αυτόν, και η βούληση υπάρχει, μπορούμε γρήγορα να επισκευάσουμε τις ζημιές και να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη δεν έχουν συμφωνήσει ούτε για την «ημερομηνία», ούτε για τον «τρόπο» που θα ξαναρχίσουν συνομιλίες.

«Θέλουμε απάντηση στο εξής ερώτημα: θα γίνουμε μάρτυρες νέας επίθεσης ενόσω θα συμμετέχουμε σε διάλογο;» πρόσθεσε.

«Ούτε καν τους μιλάω»

Στο μεταξύ, το μήνυμα ότι δεν συνομιλεί με την Τεχεράνη και ότι δεν της προσφέρει τίποτα έστειλε με νέα ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Κρις Κουνς.

«Ούτε καν τους μιλάω αφού εξαφανίσαμε εντελώς τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις» συμπλήρωσε ο ίδιος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κάποιοι έγιναν εκατομμυριούχοι» – Πώς θα γυρίσουν (;) πίσω τα κλεμμένα

Ψηφιακό πελατολόγιο: Κατεβάζουν ρολά τα συνεργεία αυτοκινήτων