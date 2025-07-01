Ψηφιακό πελατολόγιο: Κατεβάζουν ρολά τα συνεργεία αυτοκινήτων

Δεν κάνουν πίσω και επιμένουν ακόμα πιο αποφασιστικά οι ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε όλη τη χώρα να αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου και να οργανώνουν κινητοποιήσεις από σήμερα 1η Ιουλίου με 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.

Η κυβέρνηση επιμένει στη νέα ρύθμιση που απαιτεί την καταγραφή σε ψηφιακή μορφή κάθε επίσκεψης οχήματος και κάθε τεχνικής παρέμβασης, ακόμη και των σύντομων ή έκτακτων, μέσω ειδικής πλατφόρμας που τίθεται σε λειτουργία από την ίδια ημερομηνία (1 Ιουλίου). Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των συνεργείων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή τις τεχνολογικές τους δυνατότητες.

Οι ιδιοκτήτες εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους για την αυτόματη χρήση των δεδομένων από την ΑΑΔΕ, καθώς θεωρούν ότι ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα χωρίς ουσιαστικό λόγο, ακόμη και για ασήμαντες ή τυπικές παραλείψεις, ακόμα και αν δεν υπάρχει φορολογική απώλεια.

Οι επαγγελματίες του κλάδου, τονίζουν ότι μεγάλο μέρος των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ή το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση αυτής της ψηφιακής διαδικασίας. Όπως λένε χαρακτηριστικά, “είναι δυνατόν ανάμεσα στα λάδια, τα στουπιά και τα κατσαβίδια να πρέπει να ανοίγουμε όλο και περισσότερες εφαρμογές στο pc και να σταματάτε τη δουλειά για να τηρείται μία τυπικότητα, που κοστίζει, αλλά και στην πραγματικότητα απαιτεί επιπλέον υπάλληλο, με ό,τι σημαίνει αυτό για τα κόστη και τους χρόνους εργασίας;”. Και προσθέτουν με κάπως αυτοσαρκαστική διάθεση: “Θα ανοίγουμε το καπό και τη μηχανή ή την εφαρμογή για το ψηφιακό πελατολόγιο;”, εννοώντας ότι αυτή η νέα διαδικασία δεν μπορεί να υποστηριχθεί με τις τωρινές δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου.

Αναφέρουν δε, πως οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προβλέψει περίοδο προσαρμογής ή βασικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του μέτρου.

Ειδικότερα η Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών Ελλάδος σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «οι επιχειρηματίες επιθυμούν τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό όμως ο τρόπος που επιδιώκεται είναι βεβιασµένος, δεν λαµβάνει υπόψη του τα πραγµατικά δεδοµένα, δεν παρέχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο, δεν είναι ορθολογικός και κυριότερα προσθέτει δυσανάλογα βάρη, διοικητικά και οικονοµικά, εξωθώντας πολλούς επιχειρηµατίες στην έξοδο από το επάγγελμα».

Τον αγώνα των φανοποιών, βαφέων και ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων στηρίζει και η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνοντας ότι «ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι προβληματικός, εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη φορολογική διοίκηση ενώ ταυτόχρονα προσθέτει σημαντικό διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος και διαμορφώνοντας συνθήκες επιβολής υψηλών προστίμων για ανύπαρκτες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας».

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στα Μέγαρα (βίντεο)

Κρήτη: Ξεκίνησαν οι φρεγάτες τις περιπολίες νότια του νησιού για την αποτροπή μεταναστών