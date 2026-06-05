Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

Γνωστός τραγουδιστής στην Σύρο κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που αφορούν μία 14χρονη.

Σύμφωνα με το Star,η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς της ανήλικης φέρονται να εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνό της σειρά γραπτών μηνυμάτων που αντάλλασσε με τον τραγουδιστή το 2025. Οι γονείς φέρονται να απευθύνθηκαν στις αρχές κρίνοντας από το περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ του 44χρονου τραγουδιστή και της 14χρονης και υπέβαλλαν επίσημη καταγγελία

Ακολούθησε έρευνα από τις αρχές και σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του τραγουδιστή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα , ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες οι οποίες του αποδίδονται. Η υπεράσπισή του χαρακτήρισε τις καταγγελίες ως «ανυπόστατες», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες εναντίον του.

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