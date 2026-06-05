Viral ο καρχαρίας μάκο στον Παγασητικό -«Πρόκειται για άγριο ζώο», λέει ειδικός

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο το βίντεο του θαλάσσιου βιολόγου Γιάννη Τσιάκαλου, το οποίο φιλοξενεί στη σελίδα της στο facebook η ομάδα «Sharks In Greece» δείχνει έναν καρχαρία– μάκο να βρίσκεται στα νερά του Παγασητικού την Κυριακή.

Μάλιστα ο καρχαρίας είχε μήκος 2.5- 3 μέτρα.

«Πρόκειται για ένα άγριο ζώο, και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μάκο στον Παγασητικό», εξήγησε ο ειδικός.

Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι ο λόγος για τον οποίο στη Μεσόγειο ο άνθρωπος δεν διατρέχει κίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει αρκετή τροφή και το θηλαστικό δεν χρειάζεται να την εξασφαλίσει αλλού.

Μάλιστα, δήλωσε ότι προ ημερών, εμφανίστηκε και λευκός καρχαρίας στον Παγασητικό.

Καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες: Οι αναφορές από τη Μαγνησία

Παρότι οι θεάσεις καρχαριών παραμένουν σχετικά σπάνιες για το ευρύ κοινό, οι καταγραφές δείχνουν ότι συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Greek Shark Logbook, μιας πρωτοβουλίας που συλλέγει και καταγράφει αναφορές από ειδησεογραφικές πηγές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλιευτικές δραστηριότητες, φέτος έχουν ήδη καταγραφεί οκτώ διαφορετικά είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες.

Οι αναφορές από διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Μαγνησία, συμβάλλουν στη χαρτογράφηση της παρουσίας των καρχαριών και στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής τους.

Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι πληθυσμοί των καρχαριών στη Μεσόγειο έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της υπεραλίευσης, της παρεμπίπτουσας αλιείας και της ανθρώπινης δραστηριότητας.

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