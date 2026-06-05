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ΚΟΣΜΟΣ
Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα
Ρουμανία
clock 12:55 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός στη Ρουμανία, μετά από έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να αναφέρει ότι αυτοανατινάχθηκε θαλάσσιο drone.

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