Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα

Συναγερμός στη Ρουμανία, μετά από έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να αναφέρει ότι αυτοανατινάχθηκε θαλάσσιο drone.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța







According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.







Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

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