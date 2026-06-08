Οι ιταλικές αρχές ανέσυραν 10 σορούς μετά από ανατροπή σκάφους στη Μάλτα

Δέκα σορούς ανέσυραν οι ιταλικές διασωστικές αρχές μετά την ανατροπή σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Μάλτας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού λιμενικού την Κυριακή.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 60 άνθρωποι και είχε αποπλεύσει από τη Λιβύη, ανατράπηκε περίπου 45 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μάλτας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή κατάφερε να διασώσει περίπου 48 άτομα.

Το ιταλικό λιμενικό ανέφερε πως απέστειλε άμεσα περιπολικό σκάφος στο σημείο, το οποίο μέχρι στιγμής έχει ανασύρει 10 σορούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό τον συντονισμό των αρχών της Μάλτας.

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