Ο Ηρακλειώτης συνθέτης Παναγιώτης Φουρναράκης στο ιστορικό "Carnegie Hall"!

Στο ιστορικό “CARNEGIE HALL” της Νέας Υόρκης ο Ηρακλειώτης συνθέτης Παναγιώτης Φουρναράκης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης του Ηρακλείου, ένας Ηρακλειώτης συνθέτης ανεβαίνει στη σκηνή ενός από τα πιο εμβληματικά και σπουδαία θέατρα του κόσμου, του θρυλικού “ CARNEGIE HALL ” της Νέας Υόρκης, τιμώντας το Ηράκλειο και την Κρήτη.

Ο Παναγιώτης Φουρναράκης διακρίθηκε το 2025 στον παγκόσμιο διαγωνισμό σύνθεσης USA–CANADIAN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION, κατακτώντας το κορυφαίο βραβείο ABSOLUTE PLATINUM PRIZE με εντυπωσιακή βαθμολογία 99/100, χάρη στο έργο του “CANTATA” Opus No 32.

Η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2026, στην περίφημη αίθουσα “WEILL RECITAL HALL” του “ CARNEGIE HALL ”, στο πλαίσιο του διεθνούς μουσικού θεσμού ESPRESSIVO GALA. Το ESPRESSIVO GALA είναι μια διεθνής σειρά συναυλιών με διακεκριμένους σολίστ, σύνολα μουσικής δωματίου και συνθέτες από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει ένα ευρύ ρεπερτόριο, από κλασικά αριστουργήματα έως σύγχρονες πρεμιέρες, δίνοντας έμφαση στην καλλιτεχνική αριστεία και τη διαπολιτισμική συνεργασία. Κάθε εκδήλωση προσφέρει ένα προσεκτικά επιμελημένο μουσικό ταξίδι, συνδυάζοντας δεξιοτεχνικές ερμηνείες με εκφραστική αφήγηση και προσκαλώντας το κοινό να βιώσει τόσο νέα έργα όσο και αγαπημένα αριστουργήματα σε ένα οικείο περιβάλλον.

Το παρακάτω κείμενο, αφιέρωμα στο Ηράκλειο, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες κι έχει δημοσιευθεί στο επίσημο φυλλάδιο του “ CARNEGIE HALL ” και διανέμεται από τα σημεία αναφοράς του “ CARNEGIE HALL ”.

«Από την καρδιά της Κρήτης μέχρι τη σκηνή του “ CARNEGIE HALL ”, το έργο μου αυτό αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στο αγαπημένο μου Ηράκλειο - μια πόλη που κουβαλά αιώνες ιστορίας, πολιτισμού και μνήμης.

Μέσα από τις μελωδίες του ζωντανεύει η αύρα της Κνωσσού, το μεγαλείο του Μινωικού πολιτισμού και οι θρύλοι που γεννήθηκαν στα ανάκτορά της. Οι ήχοι του έργου αντηχούν σαν βήματα μέσα στα πέτρινα σοκάκια και τα Eνετικά τείχη του Ηρακλείου, αγγίζοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα μνημείων όπως το Φρούριο Κούλες, η Λότζια Ηρακλείου και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μηνά.



Το έργο είναι ένας ύμνος στη μνήμη, στην παράδοση και στην ψυχή του Ηρακλείου, μια μουσική γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και μεταφέρει στον κόσμο τη φλόγα, την υπερηφάνεια και το φως της Kρητικής γης!!!»

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