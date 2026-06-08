Μάταλα: Από το ελεύθερο κάμπινγκ των '60s... στο εισιτήριο των 5 ευρώ για να δεις τις σπηλιές των χίπις

Αίσθηση συνεχίζει να προκαλεί η επιβολή αντιτίμου για την επίσκεψη στις ιστορικές σπηλιές των Ματάλων. Παρότι το μέτρο ισχύει εδώ και μία δεκαετία οι αντιδράσεις τόσο των κατοίκων όσο και των ξένων επισκεπτών παραμένουν.

Η είσοδος κοστίζει 5 ευρώ ενώ, ισχύουν μειωμένες τιμές. Οι επισκέπτες κάτω των 25 ετών σε πολλές περιπτώσεις εξαιρούνται και εισέρχονται δωρεάν. Τα παιδιά επίσης δεν πληρώνουν.

Ορισμένοι επισκέπτες διαμαρτύρονται θεωρώντας τη χρέωση άδικη ή υπερβολική συγκριτικά με τις προσφερόμενες υποδομές. Όταν επιχειρήθηκε η περίφραξη και η επιβολή εισιτηρίου πριν από μερικά χρόνια, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και από τους παλιούς «children of the flowers», οι οποίοι θεωρούσαν τις σπηλιές σύμβολο ελεύθερης πρόσβασης.

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Παρά τον αρχαιολογικό/τουριστικό χαρακτήρα των σπηλαίων, δεν υπάρχουν ανεπτυγμένα μονοπάτια, σκαλοπάτια ή κάγκελα, που εν μέρει δικαιολογεί την επιβολή εισιτηρίου, που αποσκοπεί σε θέματα συντήρησης.

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