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GOSSIP - LIFESTYLE
Να μ' αγαπάς: Όλοι οδηγούνται σε μια αμήχανη συνάντηση
να μ αγαπας
clock 16:00 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 122: Η Ζωή συγκρούεται ανοιχτά με τον Μιχάλη, ενώ ο Θεόφιλος προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη ζωή του δίπλα στη Βέρα, αποκαλύπτοντάς της το διαζύγιο. Η Σοφία και ο Μιχάλης ετοιμάζουν το σχέδιό τους να φύγουν με τα χρήματα, την ώρα που ο γάμος Άννας–Λευτέρη απειλείται από την πιθανή εμφάνισή τους. Ο Θεόφιλος, μετά από πίεση του Άγγελου, παίρνει κρίσιμες αποφάσεις για τον Όμιλο, ενώ η ένταση κορυφώνεται με τη βίαιη σύγκρουση Σοφίας–Άννας. Στο φινάλε, όλοι οδηγούνται σε μια αμήχανη συνάντηση και η Σοφία κλείνει το πρώτο της deal με τον Άγγελο.

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