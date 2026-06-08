Να μ' αγαπάς: Όλοι οδηγούνται σε μια αμήχανη συνάντηση

Τι θα δούμε στη σειρά Να μ' αγαπάς;

Επεισόδιο 122: Η Ζωή συγκρούεται ανοιχτά με τον Μιχάλη, ενώ ο Θεόφιλος προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη ζωή του δίπλα στη Βέρα, αποκαλύπτοντάς της το διαζύγιο. Η Σοφία και ο Μιχάλης ετοιμάζουν το σχέδιό τους να φύγουν με τα χρήματα, την ώρα που ο γάμος Άννας–Λευτέρη απειλείται από την πιθανή εμφάνισή τους. Ο Θεόφιλος, μετά από πίεση του Άγγελου, παίρνει κρίσιμες αποφάσεις για τον Όμιλο, ενώ η ένταση κορυφώνεται με τη βίαιη σύγκρουση Σοφίας–Άννας. Στο φινάλε, όλοι οδηγούνται σε μια αμήχανη συνάντηση και η Σοφία κλείνει το πρώτο της deal με τον Άγγελο.

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