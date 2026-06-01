Πάνος Μιχαλόπουλος: Επιστρέφει στην μυθοπλασία μετά από 20 χρόνια

Σύμφωνα με την εκπομπή Weekend Live, ο ηθοποιός Πάνος Μιχαλόπουλος θα επιστρέψει τηλεοπτικά μετά από είκοσι χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο αγαπημένος ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη τη νέα τηλεοπτική σεζόν, συμμετέχοντας σε νέα μεγάλη παραγωγή.

«Η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027. Θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Alpha, 70 επεισοδίων, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Γιώργο Γάλλο και τον Μιχάλη Σαράντη», αποκάλυψε χαρακτηριστικά

«Δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς, η συμφωνία όμως έχει κλείσει και είναι δεδομένη. Είχε ακουστεί πριν από 4-5 χρόνια ότι θα τον βλέπαμε στην αναβίωση της σειράς “Τμήμα Ηθών”. Είχε κάνει τότε συζητήσεις με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη, ωστόσο το πρότζεκτ δεν προχώρησε ποτέ», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

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