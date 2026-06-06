Οικονομάκου: «Πρώτη φορά κατάλαβα και ένιωσα το μυστήριο του γάμου»

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και μίλησε για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα που έγινε στην Πλάκα, τον οποίο κατάφερε να κρατήσει κρυφό

«Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, ήταν μια ημερομηνία που ταίριαζε πολύ, γιατί κάποια Σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχα τα παιδιά, και έτσι έτυχε. Δεν είχα ιδέα για τη Eurovision, ούτε το έκανα οργανωμένα για να κρύψω κάτι. Παρακαλούσα να συμβεί αυτό, που τελικά συνέβη, να μη το μάθουν.

Δε το πιστεύω ότι όλο αυτό έμεινε τόσο κλειστά και ότι το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα και γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση, όπως το θέλαμε. Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα και ένιωσα το μυστήριο του γάμου. Έχω παρεβρεθεί σε πολλούς γάμους, έχω ξαναπαντρευτεί. Και το λέω γιατί σαν νύφη έχεις πάντα αυτή την αγωνία και το στρες να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τέλεια, να περάσουν όλοι ωραία, και σαν καλεσμένος λίγο θα χαζολογήσεις, θα είσαι στο κινητό, θα δεις δυο φίλους

Οπότε ήταν όλο με μια νεκρική σιγή, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία. Χάρηκα που καταφέραμε και έμεινε στον κλειστό κύκλο που θέλαμε και έμεινε για εμάς. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη. Το καλοκαίρι θα γίνει ένα πάρτι» , είπε η ηθοποιός.

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