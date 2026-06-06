Οριστικό τέλος για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από το κανάλι ότι η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» θα ρίξει οριστική αυλαία στις 3 Ιουλίου

«Απ’ ότι έμαθα, επίσημα σταματάει εντελώς. Νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή. Στεναχωριέμαι που δεν ξέρω τι θα κάνουν τόσα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Κατά τ’ άλλα, η δική μου συνεργασία με τον ΣΚΑΙ συνεχίζεται.

Για εμένα, η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ήταν τεράστιο σχολείο. Απαντούσα πάντα στους δημοσιογράφους που έρχονταν έξω από τον ΣΚΑΙ, δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου».

«Έχω την εντύπωση ότι πιο μαϊντανός δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω αρνηθεί να μιλήσω σε κανέναν δημοσιογράφο τόσο καιρό, παρόλο που πάρα πολλοί μου λέγανε να μη μιλάω, πάντα είμαι της άποψης ότι σημασία έχουν οι απαντήσεις και όχι οι ερωτήσεις» είπε σε άλλο σημείο

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