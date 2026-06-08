ΔΕΥ.08 Ιου 2026 10:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Χιλιάδες στους δρόμους για τη δολοφονία της 11χρονης Λιάνα
γαλλία, κοπέλα
clock 12:32 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε σιωπηλή πορεία στη Γαλλία για την 11χρονη Λιάνα, η δολοφονία της οποίας έχει προκαλέσει σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι οι Αρχές δεν είχαν προχωρήσει εγκαίρως στην ανάκριση του βασικού υπόπτου, παρά τις προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Οι γονείς της 11χρονης ηγήθηκαν της πορείας στο χωριό Φλοράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας, πίσω από πανό με το μήνυμα «Ποτέ ξανά», ενώ εκατοντάδες παιδιά και πολίτες ντυμένοι στα λευκά τίμησαν τη μνήμη της κρατώντας φωτογραφίες του θύματος.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις γύρω από τις καθυστερήσεις και τις παραλείψεις του γαλλικού δικαστικού συστήματος, καθώς ο άνδρας που κρατείται για την εξαφάνιση και τη δολοφονία της Λιάνα βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και χρόνια.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έκανε λόγο για «απαράδεκτη αποτυχία» του συστήματος, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν παραδέχθηκε πως οι Αρχές απέτυχαν να δώσουν συνέχεια σε σοβαρές καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τρομακτική».

Η 11χρονη είχε εξαφανιστεί στις 29 Μαΐου και το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε επτά ημέρες αργότερα σε εγκαταλελειμμένο σιλό, περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Λάνθιμος: «Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλες ταινίες»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαλλία Δολοφονία Εξαφάνιση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis