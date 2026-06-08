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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Δεν θα μπορούσα ποτέ να φύγω από το κόμμα, που μ' έκανε Πρωθυπουργό και μετά να σχεδιάζω την διάλυσή του
νικος ανδρουλακης
clock 16:12 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και την δημιουργία νέου κόμματος, άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στο ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ 101,5. 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου Μανόλη Αργυράκη, απάντησε:

"Εγώ, δεν θα μπορούσα ποτέ να φύγω από το κόμμα μου, που με έκανε Πρωθυπουργό και μετά, παρασκηνιακά να σχεδιάζω την διάλυσή του.

Αυτό ευτελίζει κάθε πολιτική ένοια και το δικό μου ήθος δεν μου επιτρέπει να το κάνω".

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