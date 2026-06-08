Οι αναπληρωτές εγκαταλείπουν τα σχολεία: Το μεγάλο πρόβλημα που απειλεί την εκπαίδευση

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν εγκαταλείπουν τα σχολεία επειδή δεν θέλουν να διδάξουν.

Σε πολλές περιπτώσεις εγκαταλείπουν γιατί αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους.

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των παραιτήσεων και των μη αναλήψεων υπηρεσίας από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το σχολικό έτος 2023-2024 συνολικά 2.115 εκπαιδευτικοί, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ είτε δεν ανέλαβαν υπηρεσία είτε παραιτήθηκαν μετά την πρόσληψή τους. Το ποσοστό έφτασε το 4,14% επί των 52.476 συνολικών προσλήψεων αναπληρωτών.

Από έκτακτη λύση σε βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης

Ο θεσμός των αναπληρωτών δημιουργήθηκε για να καλύπτει προσωρινές ανάγκες. Σήμερα όμως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, καθώς χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά καλύπτονται κάθε χρόνο μέσω προσλήψεων αναπληρωτών.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχή αβεβαιότητα, αφού συχνά δεν γνωρίζουν πότε θα προσληφθούν, σε ποια περιοχή θα τοποθετηθούν και αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά στις απαιτήσεις της νέας τους θέσης.

Το κόστος ζωής «διώχνει» τους αναπληρωτές

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδηγούν σε παραιτήσεις είναι το αυξημένο κόστος διαβίωσης, ιδιαίτερα σε νησιά, τουριστικές περιοχές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Τα υψηλά ενοίκια, τα έξοδα μετακίνησης και η δυσκολία εύρεσης κατοικίας μετατρέπουν πολλές τοποθετήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο. Δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που αναγκάζονται να αναζητούν προσωρινή φιλοξενία ή συγκατοίκηση προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Οι ποινές δεν λύνουν το πρόβλημα

Παρότι η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται με αυξητικούς ρυθμούς.

Η πραγματικότητα δείχνει ότι όταν ένας αναπληρωτής επιλέγει να χάσει το δικαίωμα μελλοντικής πρόσληψης, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη διάθεσης για εργασία, αλλά οι δύσκολες συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

2022-2023: Πάνω από 700 παραιτήσεις αναπληρωτών

2023-2024: 2.115 μη αναλήψεις υπηρεσίας και παραιτήσεις

2024-2025: Περισσότερες από 1.500 αποχωρήσεις και περίπου 800 παραιτήσεις

Η τάση αυτή αποκαλύπτει ότι το ζήτημα δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά ένα βαθύτερο πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Το σχολείο πληρώνει το τίμημα

Κάθε παραίτηση αναπληρωτή δεν είναι απλώς μια διοικητική μεταβολή. Σημαίνει χαμένες διδακτικές ώρες, αναστάτωση στη σχολική μονάδα, νέα αναμονή για κάλυψη κενού και μαθητές που αλλάζουν εκπαιδευτικό μέσα στη χρονιά.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν αφορά μόνο τους αναπληρωτές. Αφορά την ποιότητα και τη σταθερότητα της εκπαίδευσης.

Η εμπειρία δείχνει ότι απαιτούνται μέτρα ουσιαστικής στήριξης: επιδότηση στέγασης, ειδική μέριμνα για νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, έγκαιρες προσλήψεις, καλύτερος προγραμματισμός και μεγαλύτερη σταθερότητα.

Γιατί όσο το σχολείο στηρίζεται σε ανθρώπους που κάθε Σεπτέμβριο ξεκινούν από την αρχή, με μια βαλίτσα στο χέρι και χωρίς καμία βεβαιότητα για το αύριο, οι παραιτήσεις δεν θα είναι εξαίρεση. Θα είναι το ορατό σύμπτωμα ενός συστήματος που ζητά πολλά, αλλά στηρίζει λίγα.

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