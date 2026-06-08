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Μιχελογιαννάκης: Ασφυκτική πολιορκία από πολλά κόμματα για να τον εντάξουν στο ψηφοδέλτιό τους
μιχελογιαννακης
clock 15:36 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο καταξιωμένος καρδιολόγος Γιάννης Μιχελογιαννάκης, που εκλέχτηκε βουλευτής με τρία διαφορετικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ), αποτελεί το "μήλο της έριδος" πολλών κομμάτων, προκειμένου να τον εντάξουν στο ψηφοδέλτιό τους, στις επόμενες εθνικές εκλογές. 

Τα κόμματα που θέλουν στο ψηφοδέλτιό τους τον γιατρό, είναι και καινούργια και παλιά.

Προς το παρόν, όμως, ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης δεν εκδηλώνει την προτίμησή του.

Το μόνο που αποκλείει σθεναρά είναι οι δεξιές παρατάξεις.

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Γιάννης Μιχελογιαννάκης
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