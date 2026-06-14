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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Ένατη η Κ15 του ΟΦΗ στη Γερμανία
ofik15
clock 23:40 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την ένατη θέση -μεταξύ 42 ομάδων- στο τουρνουά Mannheim Masters, το οποίο διεξήχθη στη Γερμανία (Μανχάιμ), κατέλαβε η ομάδα Κ15 του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έδωσε συνολικά εννέα αγώνες σε διάστημα δύο ημερών απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, μεταξύ των οποίων η Γαλατασαράι, οι Ρέιντζερς Γλασκώβης, η Φενερμπαχτσέ, η Φερεντσβάρος, η Χάιντουκ Σπλιτ και άλλες.

Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, ο ΟΦΗ είχε απολογισμό τρεις νίκες κόντρα στις Εξέλσιορ Ρότερνταμ (1-0), Ζαντχάουζεν (2-0) και Βάλντχοφ Μανχάιμ (3-1), μία ισοπαλία με την Σεντ Στέφαν Γκριζχάιμ (0-0), ενώ ηττήθηκε από τη Χάιντουκ (2-0) τερματίζοντας στη δεύτερη θέση του ομίλου.

Στη φάση των “16” ο ΟΦΗ αντιμετώπισε την Ουγγρική Φερεντσβάρος, από την οποία ηττήθηκε με πέναλτι στα τελευταία λεπτά (0-1), τη Φενερμπαχτσέ (ήττα με 2-0) και τελευταίος αντίπαλος ήταν οι Ρέιντζερς, της οποίας επικράτησε με 1-0 χάρη στο γκολ του Παναγιωτάκη.

Στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 9-10 ο ΟΦΗ αντιμετώπισε τη Γαλατασαράι. Με την κανονική διάρκεια να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ (0-0), ο νικητής κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο ΟΦΗ επικράτησε με 4-2.

ΟΦΗ Κ15 (Παναγιώτης Πετράς): Μπαφάκης, Τζιράκης, Μαλλιωτάκης, Αναστασιάδης, Σφακιανάκης, Μανωλιτσάκης, Αλεξανδράκης, Καμπουράκης, Παναγιωτάκης, Μαυροφόρος, Παπαδάκης.

Αγωνίστηκαν επίσης οι Μυλωνάκης, Καντανολέων, Ξυδάκης, Αχτσή.

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