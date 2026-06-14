Μπραντ Πιτ: Ο γιος του άλλαξε το επώνυμό του στο απολυτήριό του

Ο γιος του Μπραντ Πιτ, Νόξ, αφαίρεσε το «Πιτ» από το επώνυμό του στο απολυτήριο του σχολείου του, αποφασίζοντας να παρουσιαστεί με αυτό της μητέρας του, Αντζελίνα Τζολί.







Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο 17χρονος εμφανίστηκε στο απολυτήριό του από το Fusion Academy στο Λος Άντζελες με το ονοματεπώνυμο «Νοξ Τζολί», υιοθετώντας μια τακτική που έχουν ακολουθήσει και τα άλα του αδέλφια.







Το παιδί του πρώην ζευγαριού βρέθηκε στην αποφοίτησή του μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του Πας, Ζαχάρα και Βιβιέν.

Πηγή που επικαλείται το ίδιο μέσο, υποστήριξε ότι η ηθοποιός «φαίνεται αρκετά ικανοποιημένη με την απόλυτη επιτυχία της μακροχρόνιας, έντονης και σκόπιμης προσπάθειας να αποξενώσει τα παιδιά της από τον πατέρα τους», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ λυπηρό για όλη την οικογένεια να γίνεται η αλλαγή του επωνύμου ξανά και ξανά με σκοπό να πληγωθεί ο πατέρας τους».

Το τελευταίο γεγονός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων από τα παιδιά του πρώην ζευγαριού, καθώς η Ζαχάρα, η Σιλό και Ο Μάντοξ έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες αφαίρεσης του «Πιτ» από το επώνυμό τους τα τελευταία χρόνια.

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