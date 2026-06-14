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ΚΟΣΜΟΣ
Τραγωδία στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Έξι νεκροί έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων
ωφ
clock 21:46 | 14/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό ντος Μπαντεϊράντες, στη νοτιοδυτική ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, το πρωί της Κυριακής.



Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Όπως δήλωσε  εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.



Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των δύο αεροσκαφών διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, ενώ τμήματα, κατέληξαν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων. 

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