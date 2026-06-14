Άρης: «Τρέλα» για Σπανούλη

Την αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του Άρη, οι οποίοι έδωσαν από νωρίς... παλμό γηπέδου στο χώρο, εισέπραξε σήμερα το απόγευμα, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων» για την επόμενη τριετία, έφτασε στη Νύμφη του Θερμαϊκού για την αυριανή, επίσημη, παρουσίαση του, στο Αλεξάνδρειο (12:00), από την ΚΑΕ Άρης και πήρε μια πρώτη... γεύση, διά ζώσης, για τον «σεισμό» που προκάλεσε η συμφωνία συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Ο Βασίλης Σπανούλης προσγειώθηκε στη βάση του Άρη έχοντας μαζί του από την Αθήνα τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητό Διακογιάννη, ενώ στο αεροδρόμιο ήταν ακόμη ο αντιπρόεδρος και επιχειρησιακός διευθυντής των «κιτρινόμαυρων», Βύρων Αντωνιάδης, ο γενικός διευθυντής και ο τιμ μάνατζερ της ομάδας, Νίκος Ζήσης και Χρήστος Ταπούτος, αντίστοιχα.

Άμα τη εμφάνισή του στο Macedonia Airport Customs (2o Τελωνείο Αερολιμένα), έγινε... πανικός, πνίγηκε σε αγκαλιές και με δυσκολία έφτασε στο αυτοκίνητο που τον περίμενε για τον μεταφέρει σε ξενοδοχείο, στο οποίο θα καταλύσει στην πόλη. Μετά την αυριανή παρουσίασή του, στην οποία το «παρών» θα δώσει και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, ο Βασίλης Σπανούλης είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στην Αθήνα.