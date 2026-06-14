Ο Χάμιλτον «έσπασε» το σερί της Mercedes και πανηγύρισε την παρθενική νίκη του στη Ferrari

Στο γκραν πρι της Βαρκελώνης διακόπηκε η απόλυτη κυριαρχία της Mercedes, καθώς και το σερί πέντε διαδοχικών νικών του Κίμι Αντονέλι, στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα. Ο Λιούις Χάμιλτον αναδείχθηκε νικητής στον 7ο αγώνα της χρονιάς, εκμεταλλευόμενος μία ευνοϊκή συγκυρία, με την εγκατάλειψη του Φερνάντο Αλόνσο και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας που ακολούθησε, ώστε να μπει για το τελευταίο του πιτ-στοπ και να βγει μπροστά από τον συμπατριώτη του, Τζορτζ Ράσελ. Με φρέσκα ελαστικά στη συνέχεια, ο Βρετανός «άνοιξε» τη διαφορά και έφτασε άνετα στην έβδομη νίκη της καριέρας του στη Βαρκελώνη, 106η συνολικά στη Φόρμουλα Ενα, αλλά πρώτη από τότε που εντάχθηκε στη Ferrari, το 2025.

Πιο πίσω, οι δύο Mercedes έδιναν μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Αντονέλι έκανε την επίθεση του λίγες στροφές πριν το τέλος, κατάφερε να περάσει τον «ομόσταυλό» του, αλλά στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και υποχρεώθηκε να σταματήσει. Ετσι, μετά από πέντε σερί νίκες (και νωρίτερα τη δεύτερη θέση στην Αυστραλία), ο 20χρονος Ιταλός έφυγε με... άδεια χέρια από την Καταλονία και είδε τη διαφορά του από τον Χάμιλτον στη βαθμολογία των οδηγών να μειώνεται στους 41 βαθμούς. Ο Ράσελ, ο οποίος εκκίνησε από την pole position και φαινόταν να ελέγχει τον αγώνα μέχρι το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, πήρε τη δεύτερη θέση και επέστρεψε στο βάθρο μετά από τέσσερις αγώνες, ενώ ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις με McLaren κατάφερε -μόλις για δεύτερη φορά φέτος- να πλασαριστεί στην πρώτη τριάδα