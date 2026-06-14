Πακιστάν: Σχέδιο τριετούς οικονομικής στήριξης από τις επαρχίες λόγω αύξησης των στρατιωτικών δαπανών

Ο υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επαρχιακές συνεισφορές στις ομοσπονδιακές δαπάνες αντανακλώνται μερικώς, στον φετινό αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για ένα τριετές πλαίσιο συνεισφορών.

Ο Μοχάμαντ Αουρανγκζέμπ δήλωσε σε μία συνέντευξη Τύπου ότι το σχετικό πλαίσιο ενεργοποιείται για την τρέχουσα χρονιά, μετά την κίνηση της κυβέρνησης ν’ αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά 18% στα 10,79 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 9,32 δισεκατομμύρια ευρώ) εξαιτίας της περιφερειακής αστάθειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση