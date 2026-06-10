Μπραντ Πιτ: Μετά τον Μάντοξ και η κόρη του, Ζαχάρα ζητά να αλλάξει το επώνυμό της

Η κόρη του Μπράντ Πιτ και της Αντζελινα Τζολί, Ζαχάρα κατέθεσε επίσημα αίτημα για να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το επώνυμό της . Πριν λίγες ημέρες , ο αδελφός της, Μάντοξ, προχωρήσει στην ίδια κίνηση πριν από λίγες ημέρες.







Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η 21χρονη υπέβαλε στις 28 Απριλίου αίτηση αλλαγής επωνύμου στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Η Ζαχάρα γίνεται έτσι το τρίτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κινείται νομικά για να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα της, μετά τον Μάντοξ και τη Σιλό.

Oι δυο τους χώρισαν το 2016 έπειτα από δύο χρόνια γάμου και με πάνω από δέκα χρόνια κοινής πορείας, ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους τον Δεκέμβριο του 2024. Μαζί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά εκ των οποίων τα τρία μεγαλύτερα είναι υιοθετημένα: τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα και τον Παξ, ενώ βιολογικά τους παιδιά είναι η Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν.







Η Ζαχάρα είχε αφήσει να εννοηθεί και στο παρελθόν ότι επιθυμούσε να χρησιμοποιεί μόνο το επώνυμο της μητέρας της. Κατά την αποφοίτησή της από το κολέγιο τον Μάιο, το όνομά της αναγραφόταν στο πρόγραμμα ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ», ωστόσο κατά την απονομή του πτυχίου της ανακοινώθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».







Παράλληλα, η Βιβιέν είχε αναγραφεί ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», στην παραγωγή του οποίου συμμετείχε η μητέρα της, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει προχωρήσει και εκείνη σε επίσημη αλλαγή ονόματος.

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