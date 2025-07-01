Ηράκλειο: Η απέραντη χωματερή στον δρόμο προς Μαλάδες (εικόνες)

Σοβαρό παραμένει ακόμα το πρόβλημα των σκουπιδιών στην πόλη του Ηρακλείου. Χωματερή με... "βουνά" από κάθε λογής σκουπίδια η εικόνα που παρουσιάζει ο δρόμος προς Μαλάδες.

Όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες που απέστειλε αναγνώστης του ekriti.gr ογκώδη αντικείμενα, έπιπλα, μπάζα και φυσικά σκουπίδια βρίσκονται πεταμένα πάνω στον λόφο, συνθέτοντας ένα αρνητικό σκηνικό για το Ηράκλειο.

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι καινούργια, ωστόσο παρά το περιβαλλοντικό και αισθητικό πρόβλημα που δημιουργεί δεν φαίνεται να αλλάζει.

Δείτε εδώ τις εικόνες:

Image

Image

