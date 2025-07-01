Κρήτη: "Έφυγε" η 34χρονη που είχε καταρρεύσει μέσα σε μπαρ...

Τραγική κατάληξη είχε η περίπτωση της 34χρονης γυναίκας που υπέστη ανακοπής καρδιάς ενώ βρισκόταν μέσα σε νυχτερινό μαγαζί των Χανίων.
Δυστυχώς η νεαρή γυναίκα δεν τα κατάφερε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών που την φρόντιζα, άφησε αργά το βράδυ της Δευτέρας την τελευταία της πνοή στην ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν.
Η κατάσταση της υγείας της ήταν εξ αρχής κρίσιμη και δυστυχώς η νεαρή γυναίκα δεν τα κατάφερε...
(φωτογραφία από create.vista.com)
ΠΑΓΝΗ: Τρείς κλινικές... σε μία με ελάχιστο προσωπικό