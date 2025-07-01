ΠΑΓΝΗ: Τρεις κλινικές... σε μία με ελάχιστο προσωπικό

Η υποστελέχωση είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και αφορά στο σύνολο των κλινικών και τμημάτων ακόμη και εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

«Η Αγγειοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική κλινική εξυπηρετεί καθημερινά κρίσιμα περιστατικά από ολόκληρη την Κρήτη και τα νησιά Νοτίου Αιγαίου. Παρά τη σοβαρότητα των ασθενών και τον όγκο των περιστατικών, λειτουργεί με τραγική υποστελέχωση, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και την ασφάλεια των εργαζομένων»,τονίζουν οι εργαζόμενοι που όπως φαίνεται έχουν φθάσει στα όρια των αντοχών τους.

Από το 2021, με απόφαση του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχουν αναγνωριστεί τρεις διακριτές ειδικότητες – Αγγειοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική. Όμως, ο οργανισμός του νοσοκομείου ουδέποτε τροποποιήθηκε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαχωρισμός σε προσωπικό και υποδομές. Οι τρεις κλινικές λειτουργούν στην πράξη ως μία, με κοινό και αποδεκατισμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

«Οι ασθενείς μας είναι βαριά περιστατικά, που απαιτούν υψηλής εξειδίκευσης φροντίδα: καρδιοχειρουργημένοι,ασθενείς σε υποστήριξη,με ανευρύσματα, πνευμονοεκτομές, πολυτραυματίες και διαβητικά έλκη. Η κλινική μας στην πράξη λειτουργεί ως Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), χωρίς όμως να διαθέτει την αναγκαία στελέχωση και υποστήριξη που αυτή απαιτεί»,τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Οι νοσηλευτές έχουν ξεπεράσει κάθε ανθρώπινο όριο:

576 χρωστούμενες άδειες και ρεπό

Συνεχόμενες βάρδιες (απόγευμα - πρωί - νύχτα) χωρίς επαρκή ξεκούραση

Συνθήκες εξουθένωσης που δεν τιμούν καμία σύγχρονη υγειονομική δομή.

Ζητούν:

Οριστικό διαχωρισμό των τριών κλινικών, με ξεχωριστό, μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Καταβολή όλων των χρωστούμενων αδειών και ρεπό, καθώς και τουλάχιστον 10 ημέρες καλοκαιρινής άδειας για κάθε εργαζόμενο.»

«Έχουμε εξαντλήσει κάθε απόθεμα αντοχής. Η κατάσταση είναι πλέον επικίνδυνη, μη βιώσιμη και μη διαχειρίσιμη. Οι ευθύνες δεν βαραίνουν εμάς, αλλά την υπηρεσία που αρνείται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα.

Προειδοποιούμε ξεκάθαρα: Εάν δεν υπάρξει άμεση λύση, προχωράμε σε δυναμικές και συλλογικές κινητοποιήσεις.

Η σιωπή τελείωσε. Η υπομονή εξαντλήθηκε. Η ευθύνη είναι δική σας.» καταλήγει η ανακοίνωση.

