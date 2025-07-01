Πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι
clock 13:53 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου προσκαλεί το σεπτό ποίμνιο στην πανήγυρη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου.

Το πρόγραμμα της εορτής έχει ως εξής:

Πέμπτη 3 Ιουλίου

Ώρα 6:30 μ.μ.:

Άφιξη και Υποδοχή Τιμίας Σιαγόνας Αγίου Οσιομάρτυρος Ραφαήλ έμπροσθεν του Ι.Μ.Ν. κομιζομένης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.

Δοξολογία υποδοχής Τιμίας Σιαγόνας.

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Ώρα 8:00 μ.μ.:

Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου και της Τιμίας Σιαγόνας του Αγίου Ραφαήλ.

Παρασκευή 4 Ιουλίου:

Ώρα 7:00 π.μ.: 

Ακολουθία του Όρθρου και Αρχιερατικό Συλλείτουργο.

Ώρα 7:00 μ.μ.: 

Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός – Κτητορικό Μνημόσυνο

