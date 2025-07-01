Πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Ανδρέα στο Αρκαλοχώρι

Η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου προσκαλεί το σεπτό ποίμνιο στην πανήγυρη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου.
Το πρόγραμμα της εορτής έχει ως εξής:
Πέμπτη 3 Ιουλίου
Ώρα 6:30 μ.μ.:
Άφιξη και Υποδοχή Τιμίας Σιαγόνας Αγίου Οσιομάρτυρος Ραφαήλ έμπροσθεν του Ι.Μ.Ν. κομιζομένης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.
Δοξολογία υποδοχής Τιμίας Σιαγόνας.
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.
Ώρα 8:00 μ.μ.:
Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου και της Τιμίας Σιαγόνας του Αγίου Ραφαήλ.
Παρασκευή 4 Ιουλίου:
Ώρα 7:00 π.μ.:
Ακολουθία του Όρθρου και Αρχιερατικό Συλλείτουργο.
Ώρα 7:00 μ.μ.:
Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός – Κτητορικό Μνημόσυνο
