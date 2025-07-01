Ρόδος: Άνδρας έπαθε ανακοπή στο αεροδρόμιο - Τον επανέφερε στη ζωή παιδίατρος με ΚΑΡΠΑ (βίντεο)

Συγκλονιστικές στιγμές διαδραματίστηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, όταν ένας 65χρονος έπαθε ανακοπή και μία παιδίατρος -με τη συνδρομή συναδέλφων της που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο- κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στις 14:45 της Δευτέρας (30/6), όταν ο 65χρονος ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, σύμφωνα μαρτυρίες.

Η παιδίατρος, που βρισκόταν στη Ρόδο για συνέδριο και επέστρεφε στην πόλη καταγωγής της, τη Θεσσαλονίκη, ήταν η πρώτη που έσπευσε για να προσφέρει τη βοήθειά της.

Η γιατρός επεσήμανε πως στο αεροδρόμιο υπήρχε απινιδωτής, ενώ αρχικά η ίδια ξεκίνησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στον άτυχο άνδρα. Με τη συνδρομή άλλης μίας γιατρού έδωσαν απινίδωση 4 φορές και κατάφεραν να επαναφέρουν τον 65χρονο.

Βίντεο ντοκουμέντο από το συγκλονιστικό συμβάν στη Ρόδο

«Ήταν δύσκολη η ανάνηψη» – Τι λέει η παιδίατρος που έσωσε τον 65χρονο στο αεροδρόμιο Ρόδου

Μιλώντας στο MEGA, η παιδίατρος που έσωσε τη ζωή του 65χρονου, Όλγα Τζέτζη ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δόξα τω Θεώ σώθηκε τελικά ο τουρίστας. Επέστρεφα από το πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο που γινόταν στη Ρόδο το σαββατοκύριακο. Ευτυχώς υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι που βοήθησαν, μία συνάδελφος παιδίατρος, και ένας άλλος κύριος που ήταν συνάδελφος μάλλον από τη Γερμανία. Ήταν σημαντικό στις Πρώτες Βοήθειες να έχεις βοήθεια και πρώτα από όλα να είναι ασφαλές το περιβάλλον. Τις Πρώτες Βοήθειες μπορεί να χρειαστεί μία φορά να τις δώσεις και μπορούν να σώσουν μία ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλον τον κόσμο. Είμαι 20 χρόνια παιδίατρος ιδιώτης και πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Πριν από 2 εβδομάδες όλως συμπτωματικώς έκανα επανάληψη το Basic life support γιατί οι Πρώτες Βοήθειες είναι κάτι που δεν το μαθαίνουμε μία φορά στη ζωή μας. Πρέπει να κάνουμε συνέχεια επανάληψη γιατί συνεχώς αλλάζουν και ανανεώνονται οι οδηγίες. Αυτό δεν αφορά μόνο στους γιατρούς αλλά σε όλους».

«Ήταν δύσκολη η ανάνηψη γιατί μετά από αρκετούς κύκλους ΚΑΡΠΑ ώσπου να έρθει το ασθενοφόρο, απογοητεύτηκα σε κάποια φάση, αλλά επειδή έχω πίστη έκανα την προσευχή μου για να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι σημαντικό στην απινίδωση να είναι καθαρό το πεδίο και να υπάρχει ασφάλεια. Όταν δίνεις απινίδωση πρέπει το πεδίο να είναι άδειο», πρόσθεσε η ίδια και κατέληξε:

«Τη μοναδική που άφησα για λίγο ήταν η σύζυγός του, αλλά την απομακρύναμε την ώρα της απινίδωσης. Από το νοσοκομείο μου είπαν ότι ο ασθενής είναι στη ΜΕΘ και θα ξαναεπικοινωνήσω σήμερα να δω πώς είναι».

